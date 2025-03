The Last of Us: Parte 2 si espande su PC, in arrivo un "crossover" con Intergalactic

È solo questione di settimane prima che The Last of Us: Parte II Remastered arrivi anche su PC, a cinque anni di distanza dal suo esordio su console PlayStation: per l'occasione, Sony e Naughty Dog hanno deciso di ampliare l'offerta di contenuti introducendo una serie di novità per la modalità Senza ritorno e uno speciale "crossover" con Intergalactic: The Heretic Prophet, prossimo gioco dello studio californiano.