The Last of Us, terzo capitolo in forse: Naughty Dog incerta sul nuovo videogame

L'annuncio è arrivato in occasione della presentazione della seconda stagione dell'adattamento televisivo, prevista per il mese di aprile, con Druckmann che ha espresso qualche dubbio sul terzo episodio di The Last of Us ai microfoni di Variety. "Stavo aspettando questa domanda", ha esordito Druckmann a proposito dell'eventualità di vedere un terzo atto della storia di Joel, Ellie e Abby. "Direi solo di non dare per scontato lo sviluppo di un nuovo capitolo di The Last of Us. Potrebbe essere finita qui".