Non solo Intergalactic: Naughty Dog al lavoro su un nuovo videogioco

Non c'è solo Intergalactic: The Heretic Prophet nel futuro di Naughty Dog. Il team californiano ha confermato di essere impegnato sullo sviluppo di un secondo progetto oltre alla nuova esclusiva PlayStation svelata nei mesi scorsi, con il presidente Neil Druckmann impegnato nel ruolo di produttore e mentore. Non è chiaro se si tratti di una nuova proprietà intellettuale o di un seguito di The Last of Us o Uncharted.