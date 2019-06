PlayStation 5, nuovi dettagli: darà il massimo in 4K

Nonostante non sarà presente all'E3, la fiera dei videogiochi più importante dell'anno (ve ne abbiamo parlato qui), Sony continua a essere al centro dell'attenzione con nuove informazioni sulla sua prossima console.



In una recente intervista ai microfoni di CNET, infatti, Jim Ryan, amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, ha svelato degli interessanti dettagli tecnici su PS5, in arrivo nei negozi entro il 2020.



Innanzitutto, il rappresentante del colosso giapponese ha sottolineato che si sta impegnando personalmente per consentire ai fan un passaggio quanto più indolore da PS4 alla futura PS5. In quest'ottica, Sony sta lavorando per garantire la retrocompatibilità dei giochi, la condivisione dei salvataggi e il cross-play tra la vecchia e la nuova console.



Commentando, invece, l'implementazione dell'SSD, l'hard disk ultra veloce che permetterà caricamenti impercettibili, Ryan ha confermato che sarà disponibile su tutti i modelli di PlayStation 5.



Il dettaglio più interessante, però, riguarda la risoluzione 4K, che sarà supportata fino a una velocità di 120Hz. Questo vuol dire che la nuova console potrà mostrare immagini ad altissima frequenza, con una resa visiva nei videogiochi che in alcuni casi potrà avvicinarsi anche ai 120 fps.



La nuova generazione di console è alle porte e sarà una vera rivoluzione: continuate a seguirci per tutte le novità delle prossime settimane!