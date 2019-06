Pausa Caffè con Ualone 4 giugno 2019 08:06 E3 2019: cosa aspettarsi dalla prima edizione senza una conferenza PlayStation Per la prima volta, la più importante fiera dei videogiochi vedrà lʼassenza di Sony. Riuscirà comunque lo show a coinvolgerci?

Ebbene sì, dopo 24 edizioni in cui Sony è sempre stata tra i protagonisti, l’E3 2019, al cui inizio mancano ormai davvero pochi giorni, si terrà senza la presenza dell’azienda giapponese. Non avremo la consueta conferenza PlayStation, così come non ci sarà alcuno stand dedicato alle esclusive di casa Sony.



Non è una cosa proprio semplicissima da digerire, è un po’ come se a un’edizione dei Mondiali di calcio mancasse l’Italia. Assurdo, no? Ah, già, è successo proprio l’anno scorso.

La differenza con la Coppa del Mondo è che, mentre l’Italia non è stata capace di qualificarsi, quella di Sony è una scelta tutta sua. E che tipo di scelta è? Difficile da interpretare. Di sicuro è forte la sensazione che, negli ultimi anni, sia molto più facile creare attenzione e sensazione intorno ai propri prodotti, anche senza dover necessariamente partecipare a fiere come l’E3 di Los Angeles.



Sony ha dalla sua anche la PlayStation Experience, altro importante evento annuale dedicato solo al mondo PlayStation. Inoltre, l’azienda giapponese ha spesso valorizzato anche altre fiere come la Gamescom di Colonia o, più recentemente, la Games Week di Parigi. Per non parlare del Tokyo Game Show, ovviamente. Ma soprattutto, le ultime due PlayStation sono state svelate al mondo attraverso due eventi a esse totalmente dedicati, nel febbraio del 2013 per PS4 e nel settembre del 2016 per PS4 Pro.



Insomma, Sony ha già dato più volte la sensazione di cominciare a prediligere momenti più esclusivi, separati dal resto del caos mediatico, per annunciare, presentare e spingere i suoi prodotti. Non è escluso, quindi, che anche la scelta di non partecipare all’E3 di quest’anno, rientri in questo nuovo modus operandi.

La conferenza Microsoft diventa automaticamente la più attesa, con grande interesse per le nuove esclusive, Project xCloud e la next-gen. La domanda che ci interessa di più, però, è un’altra. Un E3 senza PlayStation può comunque essere un buon E3? Possiamo in ogni caso aspettarci uno show interessante, con annunci in grado di sorprenderci e in generale momenti capaci di coinvolgerci?



Secondo me sì. Sia chiaro, non voglio assolutamente sminuire il peso dell’assenza di PlayStation, che sicuramente si farà sentire. Né il leggero dispiacere per la cosa: un E3 con la conferenza Sony è sicuramente più bello. Al contempo, però, credo che la fiera di quest’anno e, soprattutto, tutte le conferenze che la precederanno, sapranno regalarci diversi momenti interessanti e coinvolgenti.