E3 2019: date e orari delle conferenze da Los Angeles

Il momento più atteso dai fan dei videogiochi sta finalmente per arrivare: tra pochi giorni avrà inizio l'edizione annuale dell'evento Electronic Entertainment Expo (E3), durante il quale le più importanti aziende del settore sveleranno i giochi che debutteranno su PC e console nei prossimi mesi. Ogni "big" dell'industria terrà una personale conferenza con annunci, dimostrazioni in tempo reali e anticipazioni sul futuro, come nel caso di Microsoft , che dovrebbe sfruttare la vetrina della fiera di Los Angeles per presentare al mondo la prossima console del marchio Xbox . Noi di Tgcom24 e Mastergame saremo presenti alla fiera californiana per provare con mano le novità, partecipando di persona a tutte le conferenze più importanti. Di seguito trovate un riepilogo delle date e orari per seguirle in diretta senza perdere un singolo annuncio.

ELECTRONIC ARTS

Il primo appuntamento sarà come di consueto con Electornic Arts, che all'interno di uno spazio allestito nell'Hollywood Palladium presenterà Star Wars Jedi: Fallen Order, le novità di Apex Legends e ovviamente tutti i titoli sportivi come FIFA 20 e Madden NFL 20.



Quando: Sabato 8 giugno - ore 18:00

Dove: EA.com, Twitch, YouTube



MICROSOFT

Con Sony assente dalla fiera, toccherà a Microsoft presentare le novità più rilevanti: l'azienda americana mostrerà il nuovo Halo Infinite e l'imminente Gears 5, dando inoltre un primo assaggio della next-gen con la presentazione dell'attesissima console Xbox Scarlett.



Quando: Domenica 9 giugno - ore 22:00

Dove: Mixer



BETHESDA

La conferenza annuale di Bethesda sarà incentrata principalmente su DOOM Eternal e sulla presentazione dei nuovi contenuti per i suoi giochi ispirati all'universo di The Elder Scrolls, come Legends, Blades e TES Online. Spazio a Wolfenstein: Youngblood, in arrivo a luglio, e a qualche sorpresa per i suoi franchise di rilievo.



Quando: Lunedì 10 giugno - ore 02:30

Dove: Twitch, YouTube



DEVOLVER DIGITAL

Se amate le produzioni indipendenti, la conferenza di Devolver Digital è l'evento che fa per voi. La software house è specializzata in piccole perle con idee fuori dal coro e riesce puntualmente a sorprendere tutti con annunci inaspettati e degni di nota.



Quando: Lunedì 10 giugno - ore 04:00

Dove: Twitch



PC GAMING SHOW

Torna anche quest'anno lo spettacolo rivolto esclusivamente agli amanti del gaming su computer, con una conferenza dedicata esclusivamente a videogiochi in arrivo su PC, alla quale parteciperanno aziende del calibro di Frontier Developments, Rebellion, Tripwire Studios, Paradox Interactive e Funcom.



Quando: Lunedì 11 giugno - ore 19:00

Dove: YouTube



UBISOFT

Grande attesa nei confronti della presentazione di Ubisoft, che dovrebbe vedere la conferma del nuovo episodio di Watch Dogs ambientato a Londra e uno sguardo approfondito al nuovo Ghost Recon: Breakpoint. Occhi puntati sul possibile annuncio di un nuovo capitolo di Splinter Cell, che potrebbe esordire su PC e console entro il mese di novembre.



Quando: Lunedì 11 giugno - ore 22:00

Dove: Twitch



SQUARE-ENIX

La conferenza del colosso giapponese sarà incentrata principalmente sul nuovo videogioco di Crystal Dynamics ispirato agli Avengers, i Vendicatori dei fumetti Marvel, ma permetterà anche di scoprire con molta probabilità nuovi dettagli su Final Fantasy VII Remake e sul futuro di Dragon Quest. Non mancheranno nuovi progetti, come il misterioso Outriders.



Quando: Martedì 12 giugno - ore 03:00

Dove: Twitch, YouTube



NINTENDO

Fanalino di coda sarà ancora una volta il Direct di Nintendo, durante il quale la casa di Kyoto presenterà tutte le novità in arrivo su Switch entro fine anno: da Pokémon Spada e Scudo a Luigi's Mansion 3, passando per il possibile annuncio di Animal Crossing e la data di lancio di Bayonetta 3, c'è tanta carne al fuoco per i possessori della piccola console ibrida.



Quando: Martedì 12 giugno - ore 18:00

Dove: Nintendo.com