DALL'8 AL 14 GIUGNO 3 giugno 2019 09:55 E3 2019: tutti i videogiochi che saranno mostrati alla fiera di Los Angeles Da Halo Infinite a Cyberpunk 2077, passando per Call of Duty, FIFA 20 e Pokémon: ecco tutti i giochi svelati allʼevento

Si avvicina anche quest'anno il periodo più caldo ed entusiasmante per l'industria dei videogiochi: tra pochi giorni, nel cuore di Los Angeles, si terrà l'evento più importante dell'anno per questo settore: l'Electronic Entertainment Expo, per gli amici E3.



Sono giorni intensi, in cui le indiscrezioni sui nuovi progetti che saranno svelati dalle aziende più importanti si susseguono senza sosta. Nonostante la mancata presenza di Sony, che salterà l'evento per poi tenere una propria conferenza legata al futuro di PlayStation nei prossimi mesi, si prospetta comunque un'edizione ricca di giochi interessanti e produzioni di rilievo. Abbiamo raccolto per voi un elenco che racchiude quelli più importanti, tra i progetti già confermati dai rispettivi team di sviluppo.

ELECTRONIC ARTSAd aprire la conferenza ci sarà ancora una volta Electronic Arts, che con il suo evento parallelo EA Play svelarà gli ultimi prodotti del suo catalogo. Il pezzo forte sarà certamente Star Wars Jedi: Fallen Order, nuovo progetto legato alla serie Guerre Stellari in sviluppo presso Respawn Entertainment, già autori di Titanfall e del fenomeno Apex Legends. Proprio il battle royale avrà un grande spazio all'interno dell'evento, con la presentazione dei contenuti della Stagione 2 sotto ai riflettori.



Non mancherà una valanga di titoli sportivi, tra tutti l'attesissimo FIFA 20, che è stato presentato solo pochi giorni fa dal colosso californiano. Tra le altre novità, ci si attendono maggiori dettagli sul futuro di Anthem, la presentazione di nuovi contenuti per Battlefield V, la presentazione dell'avventura indipendente Sea of Solitude e, magari, l'apparizione del prossimo Plants vs. Zombies, mentre è confermata l'assenza del nuovo capitolo di Need for Speed.

MICROSOFT / XBOXQuello di quest'anno sarà certamente l'E3 di Microsoft, che complice l'assenza di Sony avrà tutti gli occhi puntati su di sé. La casa di Redmond presenterà a Los Angeles ben 14 giochi first-party, tra i quali ci sono Gears 5 e l'attesissimo Halo Infinite, il coloratissimo Ori and the Will of the Wisps e tutta una serie di produzioni in lavorazione presso i nuovi studi acquisiti lo scorso anno.



Ma la vera protagonista della conferenza di Microsoft sarà la nuova console Xbox, nome in codice Scarlett, che sarà presentata dall'azienda con un breve assaggio che fornirà un'idea più concreta delle potenzialità in attesa del lancio fissato auspicabilmente al 2020.

BETHESDADa qualche anno, ormai, Bethesda si è ritagliata un ruolo da protagonista alla fiera losangelina. In questa edizione, l'azienda si concentrerà su Doom Eternal, nuovo capitolo della popolare saga sparatutto, mentre i fan di The Elder Scrolls potranno deliziarsi con i nuovi contenuti di TES Online, Blades e Legends (ma non The Elder Scrolls VI, per il momento).



Non mancheranno Wolfenstein: Youngblood e, verosimilmente, dei nuovi contenuti che popoleranno il mondo di Fallout 76 dopo un inizio non proprio eccezionale per il nuovo capitolo della saga ruolistica.

UBISOFTGrande attesa anche per Ubisoft, che oltre al nuovo sparatutto tattico Ghost Recon: Breakpoint (già annunciato nelle scorse settimane, per non togliere spazio ad altre sorprese che saranno mostrate a Los Angeles) dovrebbe finalmente togliere i veli dal terzo episodio di Watch Dogs 3, ambientato secondo recenti indiscrezioni nel cuore di Londra.



Senza particolari sorprese, sarà mostrato il nuovo capitolo della saga danzereccia Just Dance e, perché no, anche i contenuti aggiuntivi per i suoi prodotti di riferimento come Rainbow Six Siege, The Division 2 e For Honor. Il sogno? Un ritorno in pompa magna per la serie stealth Splinter Cell.

SQUARE-ENIXDopo una conferenza non proprio eccezionale, quest'anno Square-Enix si prepara a un E3 col botto grazie alla presenza di Marvel's Avengers, il nuovo videogioco d'azione dedicato ai Vendicatori dei fumetti Marvel e realizzato dagli sviluppatori di Tomb Raider.



L'evento di Los Angeles potrebbe essere un'ottima occasione per la presentazione di Final Fantasy VII Remake dopo la recente presentazione di Sony durante la diretta State of Play, ma è probabile che la casa giapponese abbia in serbo qualche altra sorpresa, con qualche novità legata ai suoi franchise più importanti come Dragon Quest.

NINTENDOLa casa di Kyoto chiuderà la sfilza di conferenze con il suo tradizionale Direct, che stando alle indiscrezioni includerà tanti annunci e qualche sorpresa per i fan di lunga data. Con la presentazione di Pokémon Spada e Scudo che si terrà qualche giorno prima, l'azienda giapponese dovrebbe concentrarsi sul nuovo Animal Crossing e sulla presentazione di Luigi's Mansion 3.



Scontata la presentazione di nuovi video per Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order e Bayonetta 3, con Platinum Games che potrebbe dare un altro assaggio del suo progetto Astral Chain. La vera sorpresa sarebbe però una collaborazione ancora più proficua con Microsoft, dopo l'arrivo di Cuphead e Xbox Live su Switch: vedremo qualche esclusiva Xbox sulla console ibrida di Nintendo?

I GRANDI PUBLISHERTra gli altri annunci, ce n'è per tutti i gusti: Activision mostrerà per la prima volta il gameplay del nuovo Call of Duty: Modern Warfare svelato qualche giorno fa, 2K Games e Gearbox Software presenteranno un nuovo video di gioco di Borderlands 3, mentre i polacchi di CD Projekt Red forniranno un nuovo, succoso assaggio del prossimo progetto dopo il successo di The Witcher 3, Cyberpunk 2077.



Techland mostrerà un nuovo video di Dying Light 2, mentre Private Division svelerà The Outer Worlds, attesissimo gioco di ruolo targato Obsidian Entertainment, e Ancestors: The Humankind Odyssey, nuovo progetto dall'autore originale di Assassin's Creed Patrice Désilets. Konami sarà presente con l'immancabile nuovo capitolo di Pro Evolution Soccer, mentre a Bandai Namco il compito di far vivere la mitologia di Goku nel nuovo gioco di ruolo Dragon Ball: Project Z.



Di seguito trovate tutti i giochi confermati per la fiera di Los Angeles, che noi di Mastergame seguiremo per voi in diretta con notizie e anteprime sui giochi più importanti dell'evento.