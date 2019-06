Call of Duty torna alle origini con Modern Warfare, primo trailer

Il comparto single-player ci impegnerà in missioni in cui impersoneremo diverse forze speciali internazionali alle prese con delle operazioni pericolose in Europa e Medio Oriente, che coinvolgeranno anche alcuni dei personaggi storici di Modern Warfare, come il capitano John Price. Non mancheranno le missioni cooperative e il multiplayer, che per la prima volta nella storia della serie supporterà il cross-play tra console e PC.



Call of Duty: Modern Warfare includerà un nuovo motore grafico in 4K, che sfrutterà nuove tecnologie come HDR e il Ray-Tracing (su PC). Per gli amanti delle esperienze coinvolgenti, gli sviluppatori hanno svelato il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, che permetterà di immergersi nel campo di battaglia con effetti sonori a 360 gradi. A seguire il primo trailer ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare.