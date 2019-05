MOMENTO DIFFICILE 20 maggio 2019 09:58 Call of Duty, bufera sul nuovo episodio del 2020: cambia lo sviluppatore Activision rimuove Sledgehammer Games dalla guida del progetto, uno sparatutto ambientato nella guerra fredda

Si respira un'aria particolare in casa Activision, che dopo il divorzio da Bungie nei mesi scorsi, si trova con un'altra gatta da pelare per quanto riguarda il suo franchise più importante: Call of Duty.



Nelle scorse ore, infatti, è arrivata un'indiscrezione che vorrebbe un cambio in corsa nello sviluppo del nuovo episodio della serie previsto per il prossimo anno, che stando alle informazioni giunte finora passerà dalle mani di Sledgehammer Games (Advanced Warfare, WW2) a Treyarch (Black Ops 4).





Le indiscrezioni, riportate sulle pagine da Kotaku e provenienti da tre membri del team di sviluppo al lavoro sul progetto, parlano di forti tensioni tra Sledgehammer Games e Raven Software, il team incaricato da Activision per la gestione principale del nuovo episodio di Call of Duty che arriverà il prossimo anno. Alla base di queste tensioni ci sarebbero tutta una serie di divergenze creative e tecniche tra gli sviluppatori dei due team, che avevano in programma la realizzazione di un nuovo sparatutto ambientato nella guerra fredda.



Così, Activision ha preso la decisione di rimuovere entrambi i team dalla guida del progetto e affidarlo a Treyarch, che solo lo scorso anno ha completato il tradizionale ciclo di lavorazione triennale e pubblicato sul mercato Call of Duty: Black Ops 4. Treyarch assumerà dunque il controllo totale dello sparatutto e, sempre secondo le voci, lo trasformerà in un Black Ops 5 ambientato nella guerra del Vietnam, sfruttando buona parte dei materiali realizzati da Sledgehammer e Raven Software.



I due team resteranno a disposizione di Treyarch per aiutare l'azienda a completare il gioco in tempo, dal momento che la software house si troverà costretta a ultimare lo sviluppo di un prodotto previsto anche per le console di prossima generazione in soli due anni. La notizia non è stata accolta benissimo da tutti gli sviluppatori di Treyarch, spaventati all'idea di dover fare settimane di straordinari per essere sicuri di rispettare le scadenze imposte da Activision.