Il nuovo capitolo di Call of Duty sarà "il più ambizioso di sempre"

Kurosaki, che in passato aveva lavorato a titoli del calibro di Crash Bandicoot, Uncharted 2, Call o Duty: Ghosts e Call of Duty: Infinite Warfare, ha confidato a un fan su Twitter che il capitolo di Call of Duty in arrivo quest'anno è certamente il progetto più ambizioso al quale ha partecipato durante la sua carriera.



Stando alle ultime indiscrezioni, amplificate da una presunta immagine della schermata iniziale trapelata in rete nei giorni scorsi, Activision avrebbe ordinato lo sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare 4, episodio che segnerà il ritorno della campagna single-player (dopo l'assenza nel più recente Black Ops 4) e l'introduzione di una nuova modalità multiplayer cooperativa, che potrebbe risultare simile a quella presente in Call of Duty: Modern Warfare 2.



Proprio Modern Warfare 2, probabilmente il miglior capitolo nella storia della saga, dovrebbe tornare in una edizione rimasterizzata all'interno del nuovo videogioco di Infinity Ward, similarmente a quanto proposto dalla stessa software house in occasione del lancio di Call of Duty: Infinite Warfare, che includeva al suo interno la riedizione di Call of Duty 4: Modern Warfare. Al momento in cui scriviamo non ci sono dettagli ufficiali da parte di Activision, che dovrebbe presentare il suo nuovo sparatutto nelle prossime settimane prima della consueta apparizione all'E3 2019, che si terrà a Los Angeles nei primi giorni di giugno.