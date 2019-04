Call of Duty: Blackout sbarca ad Alcatraz ed è gratis per un mese

C'è una grossa novità per tutti gli amanti della modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4: da oggi, martedì 2 aprile, è disponibile una nuova mappa ambientata ad Alcatraz.



"La nuova mappa di Blackout Alcatraz è ambientata in un'isola nebbiosa e vanta una varietà di ambienti che portano fino alla grande prigione in cima alla collina.



La mappa richiede nuove strategie e tattiche: i giocatori entreranno, si prepareranno ad affrontare sia combattimenti ravvicinati che combattimenti a fuoco a lungo raggio in ambienti esterni, combattendo per essere l'ultima squadra a rimanere in piedi".



Il debutto della mappa, che va ad aggiungersi a quella originale su Blackout, è avvenuto in esclusiva temporale su PlayStation 4, ma nei prossimi giorni arriverà anche su PC e Xbox One.



Per celebrare l'occasione Activision ha annunciato che fino al 30 aprile sarà possibile scaricare e giocare gratuitamente la battle royale su tutte le piattaforme: per lanciarvi in battaglia vi basterà cercare la prova sullo store digitale della vostra piattaforma preferita!