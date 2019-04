Il nuovo capitolo di Call of Duty potrebbe essere svelato nei prossimi giorni

All'evento hanno partecipato celebrità dello sport americano come Tajae Sharpe, Jacques Patrick, N’Keal Henry e Riley Ridley, che hanno condiviso alcuni scatti dalla presentazione rimarcando il loro ruolo di partner per la promozione del nuovo episodio di Call of Duty. Nelle foto non compare il logo completo del nuovo progetto, ma i presenti all'evento hanno espressamente dichiarato di aver provato il nuovo episodio del franchise e di collaborare attivamente alla promozione dello stesso facendo uso dell'hashtag #CallofDutyPartner.



Il gioco, che secondo le più recenti indiscrezioni sarà un nuovo capitolo della saga Modern Warfare, dovrebbe essere presentato ufficialmente alla stampa nelle prossime settimane: come da tradizione, infatti, ogni anno Activision organizza un evento tra la fine di aprile e il mese di maggio per annunciare il prossimo episodio della sua saga più importante, che in questa edizione tornerà con il prodotto più ambizioso di sempre.



Con la presentazione ai partner già tenuta in quel di Nashville, non è da escludere che Activision sia già pronta al reveal ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 4. Il gioco, che senza particolari sorprese debutterà tra ottobre e novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, sarà poi mostrato nei particolari in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, al quale noi di Mastergame parteciperemo il prossimo mese.