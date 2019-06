FIFA 20, quattro cardini per un'esperienza più realistica

PRIMI DETTAGLI UFFICIALI 31 maggio 2019 09:20 FIFA 20, quattro cardini per unʼesperienza più realistica Electronic Arts svela le migliorie principali che renderanno più vario e intrigante il suo simulatore calcistico

Tra le novità proposte da Electronic Arts all'E3 2019 non mancherà certo FIFA 20, prossima edizione del gioco sportivo che da venticinque anni delizia gli amanti del calcio virtuale. Aspettando la presentazione ufficiale da parte di EA Canada a Los Angeles, arrivano i primi dettagli su ciò che cambierà a livello di gameplay nel nuovo simulatore in arrivo subito dopo l'estate.



Gabriel Zaro e Corey Andress di Electronic Arts hanno infatti svelato le più importanti modifiche verranno apportate alle meccaniche di gioco, a partire dagli elementi più contestati dai giocatori di FIFA 19.

LA DIFESAIl primo elemento su cui l'azienda interverrà è l'intelligenza artificiale, con una gestione totalmente diversa della difesa, del comportamento e posizionamento dei giocatori, fino alla cadenza e al loro movimento in campo. I giocatori avranno possibilità di modificare al meglio la difesa manuale, con risultati tangibili per coloro che sceglieranno di gestire personalmente i movimenti dei calciatori.



Non manca un nuovo sistema per i contrasti manuali chiamato Contrasti pianificati, che sarà accompagnato da una serie di nuove animazioni per i movimenti di contenimento e i raddoppi di marcatura, che ora risulta meno efficace in caso di compagni controllati dall'IA più lontani e sarà caratterizzata da tempi di reazione generalmente più lenti in caso di cambi di direzione avversari. Gli ultimi accorgimenti difensivi passano anche dal sistema di contrasto, con una maggiore agilità e precisione in caso di utilizzo della difesa manuale.

L'ATTACCOA un maggiore controllo nelle retrovie corrisponde anche una maggiore precisione e realismo in fase offensiva, specialmente nelle situazioni di uno contro uno. Oltre alla precisione dei tiri, gli sviluppatori hanno lavorato a un maggior numero di conclusioni a bersaglio e a offrire un realismo maggiore nelle chiari occasioni da gol in area, che porteranno verosimilmente a più gol facili nelle situazioni in cui l'attaccante si trova solo soletto contro l’estremo difensore. Sarà migliorata la gestione dei tiri d’esterno, che si verificherà solo nei giocatori effettivamente capaci di tirare in questo modo.



La finalizzazioni a tempo di FIFA 19 verrà rivista in questo nuovo episodio, riducendo a due fotogrammi la finestra utile per tutti i tiri e rendendo così più complessa la conclusione a rete. Un ridimensionamento che viaggerà di pari passo a una precisione modificata per dar vita a conclusioni non sempre impeccabili, sebbene i tiri a tempo verdi siano sempre più efficaci di quelli il cui tempismo non è ottimale.

LE MOSSE SPECIALIFIFA 20 migliorerà anche i tiri al volo, ora meno precisi e più imprevedibili, con un meccanismo che renderà molto probabile perdere il controllo di palla dopo troppe mosse abilità consecutive. I fenomeni da circo saranno solo ad appannaggio di quei calciatori dotati davvero di tecnica sopraffina, così da aumentare il realismo nell'esperienza di gioco generale. Provando a unire due abilità, dunque, il margine d'errore sarà sensibilmente superiore e renderà la mossa successiva molto più rischiosa da eseguire.



Miglioramenti anche per l’intelligenza artificiale nella gestione dei calci piazzati, delle marcature e dei posizionamenti, con qualche opera di bilanciamento sui movimenti manuali del porteri (meno efficaci) e sui passaggi.