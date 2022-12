Marvel's Spider-Man 2 appare su PlayStation Store: possibili novità entro fine anno

Oltre ai vari Forspoken (in arrivo il 24 gennaio) e Final Fantasy XVI (in uscita a giugno), realizzati da Square-Enix in esclusiva per la console ammiraglia di Sony, c'è un gioco previsto per il 2023 e particolarmente atteso dai fan di PlayStation.

Si tratta di Marvel's Spider-Man 2, il sequel del videogioco d'azione creato da Insomniac Games, che vedrà l'Uomo Ragno di Peter Parker unire le forze con quello di Miles Morales per affrontare una nuova e temibile minaccia, rappresentata dal simbionte Venom. Stando agli ultimi segnali apparsi in rete, il gioco potrebbe mostrarsi presto con un nuovo trailer così da alimentare l'attesa da parte dei fan in vista del debutto fissato al prossimo anno.

La pagina prodotto dedicata a Marvel's Spider-Man 2 è infatti apparsa a sorpresa sul catalogo di PlayStation Store e permette ai possessori di PS5 di aggiungere il gioco alla propria "lista dei desideri": la tempistica è sospetta, considerando che solo poche ore fa alcuni dei membri di Insomniac Games avevano pubblicato su Twitter alcuni messaggi misteriosi sul videogame.

Nella giornata di domani, inoltre, sarà mostrato il nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spiderverse, film d'animazione dedicato all'Uomo Ragno in uscita nel 2023. È possibile che la software house voglia sfruttare l'attesa nei confronti del film per mostrare un breve teaser di Spider-Man 2, una sinergia comprensibile considerando che entrambi i progetti sono realizzati da Sony e previsti per il prossimo anno.

Di certo, si tratterebbe di un ottimo modo per concludere alla grande un anno che ha visto l'uscita di tre grosse esclusive first-party (da Horizon Forbidden West al succitato God of War: Ragnarok, passando per Gran Turismo 7) e che proseguirà sulla stessa scia già dai primi mesi del 2023, dall'esordio della serie televisiva di The Last of Us (prevista in Italia per il 16 gennaio) alla distribuzione di nuove periferiche come DualSense Edge (gennaio) e PlayStation VR2 (febbraio).

