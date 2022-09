Disney alla conquista dei videogiochi: Tron, Marvel e Avatar tra i progetti più promettenti

L'evento, chiamato Disney & Marvel Games Showcase 2022, ha dato dimostrazione della nuova strategia del gigante statunitense, che da qualche anno ha cambiato approccio e si è decisa ad affidarsi ad alcuni tra gli studi di sviluppo più esperti del settore per creare produzioni di rilievo per PC, console e dispositivi mobile.

Nel farlo,

Disney ha deciso di sfruttare le proprietà intellettuali più importanti del suo sconfinato catalogo

Marvel

, focalizzandosi chiaramente in modo particolare su una varietà di giochi su licenza, ma proponendo nel frattempo anche alcune idee che strizzano l'occhio al passato (come Disney Illusion Island, un platform 2D che omaggia i vecchi classici e ci permetterà di controllare Topolino, Minnie, Pippo e Paperino) e un mix di novità che fanno pensare a un futuro davvero promettente.

Lo showcase si è aperto infatti con il breve teaser di

Tron: Identity

Thomas Was Alone

2023

, una visual novel creata da Bithell Games (autori di) che ci proietterà nell'universo di Tron per farci risolvere il "mistero di un crimine senza precedenti". L'uscita del gioco è prevista per ilsu PC e console.

Sempre lo stesso anno dovrebbe finalmente vedere la luce anche l'attesissimo

Avatar: Frontiers of Pandora

Tom Clancy's The Division

. Il progetto open-world di Massive Entertainment, lo stesso team che ha dato i natali alla serie, si è mostrato brevemente con un video che ha permesso di scoprire il mondo di Pandora e un assaggio delle avventure che vivremo al suo interno.

Il franchise di Avatar è certamente tra quelli su cui Disney punta maggiormente per l'ascesa nel mondo videoludico, ed ecco che l'universo fantascientifico creato da

James Cameron

Avatar: Reckoning

Tencent

Level Infinite

si adatterà anche per dar vita a un gioco di massa online con elementi tipici degli sparatutto, chiamato: questo gioco, realizzato da Archosaur Games e prodotto dae la sua etichetta, arriverà in esclusiva su Android e iOS e offrirà molteplici modalità per conquistare il pubblico mobile.

Tra un assaggio dei contenuti aggiuntivi di

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Aliens: Dark Descent

Return to Monkey Island

Gargoyles

, un trailer dedicato al gioco cooperativo, un dietro le quinte diin compagnia del doppiatore di Guybrush Threepwood, e il teaser dedicato al ritorno di un franchise come, che sarà riproposto su PC e console di ultima generazione con una grafica più moderna e un aggiornamento al sistema di controllo, ci sarà spazio anche per una serie di giochi basati sui personaggi più celebri di casa Disney.

Da

Dreamlight Valley

Toy Story

Mirrorverse

Disney Speedstorm

, lanciato pochi giorni fa in Accesso Anticipato e pronto a espandersi con gli eroi di, fino a(il gioco di ruolo free-to-play ambientato in un universo alternativo, che si è focalizzato sui nuovi antagonisti in arrivo ad Halloween), passando ovviamente per il rivale di Mario Kart,(che ha mostrato in azione i personaggi di Monsters & Co.), l'azienda ha in programma tante novità che potrebbero attirare un pubblico sempre più ampio e variegato.

La vera protagonista della serata è stata chiaramente Marvel, che si è presentata allo showcase con cinque progetti di natura differente: dalla conferma della data di lancio di

Marvel Snap

Hearthstone

Marvel Strike Force

Red Hulk

, il gioco di carte collezionabili previsto per ottobre creato da ex-veterani di, fino a, il gioco di ruolo che accoglierà tra pochi giorni un devastante personaggio del calibro di, la Casa delle Idee ha in serbo tante novità per i fan dei suoi fumetti.

Quelle più interessanti riguardano certamente

Marvel's Midnight Suns

Doctor Strange

Wolverine

Ghost Rider

Iron Man

Spider-Man

Blade

Captain America

Marvel World of Heroes

Niantic

, lo strategico creato dagli autori della Civilization che vedrà eroi comecombattere contro un male oscuro capace di annientare il pianeta, e, il nuovo progetto di(autori di Pokémon Go) che punta a replicare il successo del gioco di ruolo in realtà aumentata permettendo ai giocatori Android e iOS di vestire i panni dei propri eroi preferiti.

La sorpresa più grossa riguarda certamente il

misterioso gioco creato da Amy Hennig

Uncharted

Skydance New Media

Captain America

Black Panther

, la "mente" dietro la saga di: la responsabile degli studiè al lavoro su una nuova avventura dalla forte componente narrativa ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, in cui potremo controllaree altri due personaggi in una storia originale che sembra ispirarsi al fumetto "Flags of our Fathers".

Il gioco arriverà prossimamente e, sebbene non ci siano dettagli concreti, sappiamo che si tratterà di

un'esperienza single-player

(nonostante la presenza di quattro personaggi, non ci sarà spazio per la modalità cooperativa) ambientata in diverse location, da Parigi al Regno del Wakanda.

Per scoprire qualcosa in più sul misterioso progetto toccherà attendere verosimilmente il prossimo anno, ma quanto proposto da Disney durante il suo primo showcase dedicato ai videogiochi fa certamente ben sperare: sappiamo, infatti, che la casa di Topolino ha all'attivo altri progetti già confermati, come le esclusive per console PlayStation

Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Wolverine

Jedi: Survivor

, e videogame basati sul franchise di Star Wars come(creato da Respawn Entertainment), che arriveranno a partire dal 2023.

Decine di videogiochi basati su alcune delle proprietà intellettuali più amate al mondo, che potrebbero consentire a Disney di diventare una delle maggiori potenze dell'industria: dopo aver conquistato cinema e TV,

l'azienda che il prossimo anno celebrerà il suo centenario sembra ogni giorno che passa sempre più inarrestabile