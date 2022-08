Disney punta sui videogiochi: un nuovo evento per scoprire i prossimi progetti di Marvel e Star Wars

Dopo aver conquistato il cinema e monopolizzato il piccolo schermo grazie alle numerose serie televisive disponibili in streaming, il prossimo obiettivo in casa Disney è certamente quello di rafforzare la propria presenza nell'industria dei videogiochi: l'azienda ha annunciato un evento dedicato alle prossime produzioni basate sui brand Marvel e Star Wars , che sarà trasmesso in diretta il prossimo 9 settembre dalla cornice di D23 Expo .

Intitolato Disney and Marvel Games Showcase, l'evento sarà incentrato su una parte dei videogiochi basati sui personaggi di proprietà di Disney attualmente in sviluppo presso i partner da ogni angolo del pianeta.

Disney ha già confermato che lo showcase offrirà nuovi aggiornamenti su

Marvel's Midnight Suns

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

nuovo progetto Marvel creato da Amy Hennig

Marvel Snap, il gioco di carte creato dagli ex-autori di Hearthstone, e per uno tra i progetti realizzati da Insomniac Games in esclusiva per PlayStation, Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine .

(lo strategico rinviato di recente al 2023) e(che potrebbe essere ampliato con alcuni contenuti aggiuntivi), ma soprattutto offrirà un primissimo assaggio del(creatrice di Uncharted) e Skydance New Media. Probabile anche un'apparizione per

Da settimane si parla inoltre di un possibile gioco di Black Panther realizzato da Electronic Arts, che dal canto suo avrebbe anche intenzione di recuperare in parte l'idea alla base dello sfortunato Anthem per dar vita a un videogame basato sul personaggio di Iron Man . Restando in casa Disney e allontanandoci per un momento dagli eroi dei fumetti Marvel, ci sarà spazio per un ultimo sguardo all'imminente sim-life

Disney Dreamlight Valley

, in arrivo nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda Guerre Stellari, la saga creata da George Lucas, sono numerosi i progetti che potrebbero apparire: oltre a giochi del calibro di

Star Wars: Hunters

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Eclipse

(lo sparatutto sulla falsariga di Overwatch) e il remake di, potrebbe esserci spazio per il primo trailer di gameplay die per un ulteriore filmato di, l'avventura spaziale realizzata dagli studi Quantic Dream.

Tantissima carne al fuoco per un'azienda, Disney, intenzionata a sfruttare le proprie licenze più importanti allo scopo di conquistare anche il mercato dei videogiochi: dopo un periodo di tie-in e adattamenti discutibili,

la strada scelta dal colosso dell'intrattenimento sembra essere quella giusta

. Vedremo se l'evento di settembre saprà confermare queste impressioni e sorprendere i fan di lunga data con nuovi annunci di rilievo.