Marvel Snap, un nuovo videogioco di carte collezionabili con i personaggi dei fumetti

Dopo aver conquistato il settore cinematografico con un universo condiviso in continua espansione, Marvel continua a puntare forte su altre forme d'intrattenimento per sfruttare al meglio i suoi inconfondibili personaggi: l'azienda ha annunciato una collaborazione con Nuverse e il team di sviluppo Second Dinner per la realizzazione di un nuovo videogioco di carte collezionabili che include eroi e antagonisti del suo ricco "multiverso", intitolato Marvel Snap .

In sviluppo su PC e dispositivi mobile, Marvel Snap è l'ennesimo esponente del filone dei cosiddetti "Collectible Card Game", meglio conosciuti come CCG nel settore: un gioco in cui si possono collezionare carte virtuali dedicati ai più importanti personaggi dei fumetti creati della dalla Casa delle Idee in oltre ottant'anni di storia, da utilizzare per creare il proprio mazzo e sfidare altri utenti in tutto il mondo.

Realizzato da

Ben Brode

Marvel Snap includerà più di 150 personaggi dei fumetti

reinterpretazione in pixel art

, ex sviluppatore di Blizzard Entertainment che per anni ha plasmato un successo globale come Hearthstone,, qui proposti sotto forma di carte caratterizzate da "poteri" e abilità specifiche: tutti i più importanti personaggi dei fumetti saranno presenti, anche in alcune speciali carte "varianti" che proporranno lo stesso personaggio con aspetti e stili differenti, offrendo ad esempio unatipica dei videogiochi degli anni '80 e '90.

Marvel Snap

offrirà un gameplay in tempo reale con partite molto rapide, che si esauriranno nel giro di pochi minuti

stagioni

: il tutto è stato studiato per espandere un genere generalmente di nicchia a una fetta più ampia di pubblico, sfruttando anche l'appeal di uno dei marchi più apprezzati al mondo. Ci sarà spazio anche per le location più famose dei fumetti Marvel, e per un tema, quello del "multiverso", che andrà a caratterizzare ledi nuovi contenuti con cui il team Second Dinner intende supportare il progetto negli anni a venire.

Ci sarà spazio per nuove carte, eventi speciali e, chiaramente, tantissime opzioni di personalizzazione estetica che, considerando la

natura free-to-play

microtransazioni

L'uscita del gioco è prevista per la fine del 2022

del gioco, saranno disponibili sotto forma diper compensare al mancato gettone d'ingresso necessario a giocare su PC, smartphone e tablet basati su sistemi operativi Android e iOS., ma coloro interessati a provare il nuovo card game potranno iscriversi sul sito ufficiale di Marvel Snap e partecipare al test a circuito chiuso in programma nelle prossime settimane.