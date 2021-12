Spider-Man Remastered, il multiverso arriva anche su PlayStation: ecco i due costumi di "No Way Home"

Cresce a dismisura l'attesa nei confronti di Spider-Man: No Way Home , il prossimo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che spalancherà le porte del Multiverso portando con sé alcuni degli antagonisti più celebri delle precedenti incarnazioni dell'Uomo Ragno sul grande schermo. Per celebrare l'uscita del film, in arrivo il 15 dicembre nelle sale italiane, Marvel e Insomniac Games hanno lanciato due nuove skin ispirate alla pellicola da scaricare in Marvel's Spider-Man Remastered .

La riedizione del gioco d'azione, disponibile esclusivamente all'interno della Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PlayStation 5, si è infatti aggiornata per dare il benvenuto a due nuovi costumi per personalizzare l'Arrampicamuri: il primo è quello caratterizzato dal contrasto tra rosso e nero e impreziosito dalla tecnologia Stark (con tanto di arti metallici attivabili a piacimento), che Peter Parker/Spider-Man utilizzerà per buona parte della sua avventura in No Way Home.

Il secondo, invece, quasi interamente in nero con particolari dorati, è caratterizzato da uno speciale materiale in grado di isolare dagli attacchi elettrici, utile dunque per proteggere il nostro amichevole Spider-Man di quartiere dagli attacchi di Electro, antagonista interpretato da Jamie Foxx che riprenderà il suo ruolo dopo la presenza in The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro.

Entrambi i costumi sono disponibili gratuitamente per tutti i possessori del gioco, che potranno sfruttare queste nuove skin per "ricreare" le scene del film e condividerle sui social media in vista dell'ormai imminente debutto di Spider-Man: No Way Home.

