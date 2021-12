Fortnite ricomincia dal Capitolo 3, con l'aiuto di The Rock e Spider-Man

È stato un fine settimana intenso per i fan di Fortnite , il videogame dei record di Epic Games che, a due anni dal famoso "blackout" e conseguente "buco nero" che ha risucchiato la mappa del battle royale per dar vita al Capitolo 2 , ha deciso di sfruttare lo stesso principio per offrire ai fan un nuovo inizio. Con l'evento La Fine , che ha visto la partecipazione di un personaggio interpretato dall'attore Dwayne "The Rock" Johnson , Fortnite è entrato ufficialmente nella terza fase del suo ciclo vitale con il debutto del Capitolo 3 .

Con un evento che ha letteralmente capovolto la mappa di gioco, lo sparatutto di Epic Games ha introdotto una nuova ambientazione, nuove meccaniche di gioco e skin da ottenere per personalizzare la propria esperienza di gioco, tra cui un eroe al centro di molteplici progetti in questo periodo: Spider-Man. L'Uomo Ragno arriva nel mondo di Fortnite con tanto di location emblematiche dei fumetti, come il Daily Bugle in cui il suo alter ego Peter Parker lavora come fotografo.

Questa zona della mappa, assieme ad altre aree familiari per i fan del battle royale e scenari inediti come Il Santuario (base operativa dei Sette, il gruppo di cui fa parte anche l'eroe interpretato da Dwayne Johnson), possono essere scoperte con l'ausilio di nuove meccaniche di gioco come la scivolata, che consente di eludere il fuoco avversario, e la possibilità di svolazzare nei cieli emulando l'uso delle ragnatele dell'Uomo Ragno.

IGN

Tra le novità più interessanti spicca l'introduzione dei Campi, che consente ai giocatori di conservare risorse utili da riutilizzare nelle partite successive e di recuperare energia dopo uno scontro fatale. Non mancano inoltre nuove armi, skin aggiuntive da sbloccare nel Battle Pass e una nuova Corona della Vittoria, che sulla falsariga di Fall Guys dona al giocatore vittorioso un motivo per inseguire la vittoria e mantenere il possesso della corona il più a lungo possibile.

La prima stagione di Fortnite: Capitolo 3 è iniziata da pochi giorni, ma i fan hanno già iniziato la scalata attraverso i cento livelli del Battle Pass per ottenere le nuove ricompense con una novità, che consiste nell'ottenimento di punti esperienza del pass stagionale al di fuori della modalità Battaglia Reale: tramite l'Accolade Device, i giocatori che preferiscono la modalità Creativa possono guadagnare esperienza per sbloccare le ricompense generalmente riservate alla modalità competitiva.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!