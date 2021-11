Fortnite, la fine è vicina: Epic Games si prepara a stravolgere (ancora) il suo battle royale

È tutto pronto, ormai, per una nuova avventura nel metaverso di Fortnite : Epic Games ha confermato l'arrivo del prossimo evento per il suo gioco, che concluderà ufficialmente il Capitolo 2 del battle royale e darà simultaneamente inizio a un nuovo atto per uno dei titoli più popolari nella storia dei videogame. A due anni di distanza dal blackout, il "buco nero" che ha risucchiato la mappa originale per introdurre quella attuale, la software house si prepara a fare la stessa cosa per introdurre il Capitolo 3 .

La prossima settimana, l'attuale stagione di Fortnite: Capitolo 2 giungerà al termine attraverso quello che si prospetta come uno degli eventi speciali nella storia della battaglia creata da Epic Games: intitolato The End, l'evento sarà accessibile nella tarda serata del 4 dicembre con una playlist speciale che permetterà a un massimo di sedici giocatori (per ciascuna istanza) di mettersi in prima fila e assistere allo spettacolo.

Uno spettacolo che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe comportare un cambio di mappa per lo sparatutto: come successo all'epoca del blackout, quando il buco nero creato da Epic ha letteralmente risucchiato la mappa originale (nome in codice Athena) per rivelare quella di Capitolo 2 (chiamata Apollo), l'evento The End dovrebbe proporre un avvicendamento tra lo scenario attuale e Artemis, nuova mappa alla base del presunto Capitolo 3.

Una ricostruzione amatoriale della nuova mappa, basata su una serie di indiscrezioni raccolte dall'utente di Reddit Edmire2k, mostra quello che potrebbe essere un primo assaggio dello scenario che farà da teatro per la battaglia reale: sebbene la mappa finale sia destinata a essere diversa rispetto all'artwork mostrato in rete (che, a detta dell'insider, è basato sui primissimi concept realizzati dagli sviluppatori), alcuni elementi come una nuova versione di Pleasant Park e il ritorno delle Tilted Towers sembrano essere confermati.

Per scoprire come sarà la nuova mappa di Fortnite non bisognerà aspettare poi molto, ma al di là dello scenario inedito sarà interessante scoprire le meccaniche di gioco aggiunte dagli sviluppatori per questo terzo capitolo: d'altronde, dopo il blackout e conseguente buco nero, il videogame aveva già inserito una serie di novità come la possibilità di andare a pesca, nuovi veicoli e personaggi non giocanti, ed è lecito attendersi che Epic Games possa fare lo stesso anche in vista del lancio di Capitolo 3.

