Gotham Knights torna in azione: un lungo video per scoprire il videogame della Bat-famiglia

è finalmente tornata a mostrare il nuovo gioco dedicato all'universo di Batman e incentrato sui quattro membri principali della Bat-famiglia : atteso il 25 ottobre su PC e console, il nuovo progetto di WB Games Montréal è stato protagonista di un lungo video di gameplay in cui è stata presentata una sequenza cooperativa nei panni di Nightwing e Red Hood , alias Cappuccio Rosso.

Realizzato dallo team che ha dato i natali a Batman: Arkham Origins, Gotham Knights è un videogioco d'azione cooperativo ambientato in un mondo in cui il Cavaliere Oscuro non c'è più: senza il suo protettore, Gotham City è finita sotto il controllo della spietata Corte dei Gufi e tocca ai quattro alleati dell'eroe incappucciato mantenere la città (e i suoi abitanti) al sicuro.

Nel nuovo video condiviso dalla software house canadese, vediamo un mix di azione, esplorazione, gameplay cooperativo e combattimenti nei panni di

Dick Grayson

Jason Todd

, il primo Robin che ora agisce sotto il nome di Nightwing, e, secondo assistente di Batman a indossare il costume rosso dell'alleato più famoso dell'Uomo Pipistrello. Se il primo è esperto in vari stili di combattimenti, il secondo è invece più letale negli scontri ravvicinati e può sfruttare un'abilità esclusiva per sparare proiettili speciali in grado di smorzare sul nascere gli attacchi potenziati degli avversari.

Il video mette in risalto le enormi differenze tra i due personaggi in fase di combattimento ed esplorazione: spostandosi nella città, qui riprodotta sotto forma di

open-world in cui i giocatori potranno muoversi liberamente

saranno in grado di attraversare Gotham City a bordo della moto Batcycle o di sfruttare il jet a mo' di viaggio rapido.

, Nightwing potrà utilizzare una sorta di aliante per velocizzare il passaggio da un'area all'altra, mentre Cappuccio Rosso può contare su un balzo sovrannaturale che crea una piattaforma energetica su cui saltare. Entrambi i personaggi (ma il discorso si può estendere anche agli altri due membri della Bat-famiglia, Robin e Batgirl)

La demo ha offerto infine un assaggio del sistema di loot ed equipaggiamento, che si discosta particolarmente dalla serie Batman: Arkham di Rocksteady e dallo stesso prequel che il team di Montréal ha sviluppato tra Arkham City e Arkham Knight: si tratta di

un'aggiunta che assicura una maggiore personalizzazione degli eroi, similmente a quanto succede in Marvel's Avengers, con pezzi d'armatura e soluzioni offensive di rarità differenti

Tutti elementi che contribuiranno a rendere l'esperienza più avvincente, secondo gli sviluppatori, che hanno approfittato dell'occasione per fare una precisazione sulle piattaforme di destinazione: contrariamente a quanto indicato in precedenza,

Gotham Knights non arriverà su PS4 e Xbox One, ma si dedicherà esclusivamente alle più recenti console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X/S

(in aggiunta, chiaramente, all'edizione PC): il team confida di voler offrire la "migliore esperienza possibile" e non voler ridurre le potenzialità del gioco per rispettare i limiti di due piattaforme con quasi dieci anni sul groppone.