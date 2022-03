Gotham Knights arriva quest'anno: ecco il nuovo videogame dedicato alla Bat-famiglia

Slegato dall'universo di Batman: Arkham, Gotham Knights mette due giocatori all'interno di una Gotham City priva della protezione di Batman, morto in circostanze misteriose: nei panni dei quattro Cavalieri della città, sarà possibile controllare Batgirl, Cappuccio Rosso, Nightwing e Robin sfruttando stili di combattimento, gadget e abilità uniche per ciascuno dei personaggi.

L'assenza di Batman sarà dunque compensata dai quattro membri della Bat-famiglia, che potranno sfruttare sinergie e stili di lotta complementari per sconfiggere i numerosi scagnozzi che popolano le strade di Gotham City: nel corso della campagna sarà possibile esplorare i cinque distretti che compongono la mappa sia in single-player che in modalità cooperativa, lottando contro la spietata Corte dei Gufi o altri nemici storici dei fumetti DC Comics, come Mr. Freeze.

Gotham Knights è solo uno dei grandi giochi che Warner Bros. Games ha in serbo per il 2022: oltre al videogame cooperativo basato sulla mitologia di Batman, infatti, ci sarà spazio per Hogwarts Legacy, il gioco di ruolo ambientato nell'universo di Harry Potter, Multiversus, il picchiaduro free-to-play che mette insieme tutte le maggiori proprietà intellettuali di Warner, e Suicide Squad: Kill the Justice League, il gioco cooperativo di Rocksteady (già autrice della succitata saga Batman: Akrham) con protagonisti quattro membri della Task Force X.

Proprio quest'ultimo è stato al centro di numerose indiscrezioni che vorrebbero il progetto rinviato al 2023, per consentire a Warner Bros. Games di concentrarsi su una produzione adeguata dei suoi videogame tripla-A: con Hogwarts Legacy in uscita dopo l'estate e Gotham Knights che debutterà a ottobre, è difficile credere che Warner Bros. e DC Comics vogliano lanciare due titoli di punta a distanza di qualche settimana.

Più probabile, infatti, che Suicide Squad: Kill the Justice League sia rinviato al 2023: trattandosi di una produzione esclusiva per console di nuova generazione, WB Games avrebbe così più tempo per rifinire al meglio l'esperienza ludica e potrebbe contare verosimilmente su un bacino d'utenza più ampio una volta che sarà superata (si spera) la carenza di scorte che attanaglia PlayStation 5 e Xbox Series X/S sin dal debutto sul mercato.

