Il 2022 si prospetta un anno interessante per i videogiocatori amanti dei fumetti. Durante il DC FanDome 2021 , evento digitale organizzato da Warner Bros. e DC Comics, sono stati presentati due videogame basati su alcuni degli eroi più rappresentativi e amati al mondo, che arriveranno il prossimo anno per raccogliere l'eredità della saga "Arkham": stiamo parlando di Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League .

Svelati originariamente al FanDome dello scorso anno, i due progetti sono slegati tra loro ma caratterizzati da un denominatore comune: l'assenza di Batman. Il gioco sulla Suicide Squad, la squadra di supercriminali guidata da Amanda Waller, è ambientato infatti nello stesso universo di Batman: Arkham Knight e proseguirà quella storia portandoci di fronte a una Justice League corrotta da Brainiac.

Con Superman, Flash e Lanterna Verde corrotti dal perfido cyborg alieno, l'unica speranza di sopravvivenza per l'umanità è nelle mani della Task Force X di Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. Saranno loro, infatti, i protagonisti del nuovo videogame di Rocksteady Studios, team londinese lontano dalle scene ormai dal 2015 e pronto a sorprendere nuovamente i fan con uno sparatutto di nuova generazione che mescola azione e avventura per ridefinire ancora una volta il genere.

Il video del DC FanDome ha mostrato alcune sequenze della storia e confermato che il gioco arriverà entro la fine del 2022 in esclusiva su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Più generosa la presentazione di Gotham Knights, il videogioco cooperativo realizzato dal team canadese WB Games Montréal, già autori di Batman: Arkham Origins. Il titolo, previsto originariamente quest'anno e rinviato per concedere agli sviluppatori qualche mese extra per le consuete rifiniture, vedrà infatti la Bat-famiglia composta da Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso proteggere Gotham City dopo la morte di Bruce Wayne, alias Batman.

Il nuovo filmato ci ha permesso di scoprire di più sulla minaccia che grava sulla città, una società segreta che i fan dei fumetti conoscono molto bene: la Corte dei Gufi.

Il gruppo che trama nell'ombra per gestire la criminalità di Gotham sarà infatti il principale antagonista del nuovo gioco cooperativo dello studio, che promette di ripartire dalle basi di Batman: Arkham per offrire un'esperienza contaminata da elementi ruolistici, offrendo a due giocatori l'opportunità di scegliere i propri eroi preferiti e lottare contro la criminalità, tra assassini letali come i Talon e supervillain del calibro di Mr. Freeze.

Il secondo video condiviso dagli sviluppatori approfondisce quelle che sono le minacce della Corte dei Gufi, partendo dalle origini di questa società segreta composta da alcune tra le famiglie più benestanti di Gotham City e parlando insieme ai creatori dei fumetti di come sia stata gestita la trasposizione per un videogame.

In entrambi i casi non sono stati condivisi tuttavia veri e propri video di gameplay, il che è certamente un peccato considerando che sia Gotham Knights che Suicide Squad: Kill the Justice League sono previsti per il prossimo anno. Resta da capire la possibile finestra di lancio dei due giochi, e se Warner Bros. deciderà effettivamente di lanciare due progetti così importanti nello stesso anno, considerando che il colosso dell'intrattenimento punta - sempre nel 2022 - ad accontentare i fan di Harry Potter con il nuovo e attesissimo Hogwarts Legacy.

Se tutti e tre i videogame esordissero effettivamente il prossimo anno, per Warner Bros. sarebbe uno sforzo non indifferente a livello di marketing per la promozione di tre progetti così ambiziosi... ma l'azienda si ritroverebbe indubbiamente di fronte a una line-up spaziale per quello che sarebbe senza mezzi termini il suo anno migliore di sempre.

