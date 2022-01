Hogwarts Legacy, il videogioco di Harry Potter potrebbe uscire il prossimo anno

L'indiscrezione è stata lanciata dall'insider Colin Moriarty, che sul proprio podcast Sacred Symbols+ avrebbe confermato un potenziale rinvio per il progetto di WB Games, attualmente uno dei quattro giochi che la divisione videoludica di Warner ha in programma per il 2022 assieme a Gotham Knights, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e Suicide Squad: Kill the Justice League.

Moriarty sostiene infatti che il videogame basato sull'universo di Harry Potter si troverebbe in una sorta di fase di stallo, con alcune difficoltà nello sviluppo da parte di Portkey Games e una finestra di lancio che non sembrerebbe più garantita per la fine del 2022. "Ho sentito dire dietro le quinte che il videogioco non uscirà quest'anno e che sta affrontando alcune problematiche", ha confidato l'insider nell'ultimo episodio del suo podcast, senza però approfondire ulteriormente.

Il nome di Hogwarts Legacy è particolarmente caldo, nell'ultimo periodo, nonostante il gioco sia lontano dai radar ormai da parecchio tempo: non è da escludere che il progetto possa effettivamente essere in cattive acque e destinato a un ulteriore rinvio, sebbene proprio recentemente siano apparse numerose indiscrezioni che lo vorrebbero tra i protagonisti di un nuovo State of Play organizzato da Sony tra gennaio e febbraio. Che la software house voglia annunciare il rinvio al più presto per non "illudere" i fan circa il suo possibile lancio nel 2022?

In assenza di dettagli ufficiali da parte del team di sviluppo e di Warner Bros., il videogioco resta uno degli appuntamenti più attesi dell'anno da parte dei fan di Harry Potter, che dopo essere stati deliziati dall'ottima reunion del cast dei film per la celebrazione del ventesimo anniversario dal lancio di Harry Potter e la pietra filosofale, ad aprile potranno contare inoltre sul terzo episodio della saga spin-off Animali Fantastici, intitolato I Segreti di Silente.

