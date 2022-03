Suicide Squad: Kill the Justice League uscirà nel 2023, rinviato il gioco dagli autori di Batman

A dare la notizia ci ha pensato Sefton Hill, creative director dello studio londinese, il quale ha confermato come la decisione presa dall'azienda sia stata necessaria per permettere agli sviluppatori di rifinire al meglio l'esperienza di gioco e raggiungere la qualità che si erano prefissati per questa nuova e importante produzione, attualmente prevista in esclusiva per PC e console current-gen PS5 e Xbox Series X.

"Abbiamo preso la difficile decisione di rinviare l'uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League alla primavera del 2023", si legge nel post condiviso da Hill. "So che un rinvio può essere frustrante, ma il tempo extra ci permetterà di realizzare il miglior gioco possibile. Non vedo l'ora di scatenare insieme a voi il caos su Metropolis. Grazie per la vostra pazienza".

Con questo rinvio, il gioco cooperativo basato sulla Task Force X dei fumetti DC arriverà a ben otto anni dall'ultimo progetto principale di Rocksteady, ovvero Batman: Arkham Knight, e a sette anni dallo spin-off in realtà virtuale del suo franchise principale, quel Batman: Arkham VR lanciato su PlayStation VR e capace di farci indossare - letteralmente - il cappuccio del Cavaliere Oscuro. Per fare un confronto, in otto anni lo studio londinese ha realizzato l'intera serie principale dedicata a Batman, iniziando a lavorare sulla saga nel 2007, pubblicando il primo episodio (Arkham Asylum) nel 2009 e offrendo ai fan dell'Uomo Pipistrello un'epica conclusione nel 2015.

Con Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady ha deciso di separarsi dall'eroe incappucciato e di cambiare totalmente rotta, mantenendo l'ambientazione (l'universo, infatti, è lo stesso della serie Batman: Arkham) ma cambiando protagonisti e nemici.

I giocatori vestiranno i panni di Harley Quinn, Deadshot, King Shark e Captain Boomerang in quello che è uno sparatutto cooperativo online per quattro giocatori, in cui altrettanti membri della Task Force X dovranno vedersela con le versioni corrotte degli eroi della Justice League: da Superman a Flash, passando per Wonder Woman e Lanterna Verde.

Nonostante la conferma sia arrivata solo nelle scorse ore, l'opera di Rocksteady era la maggiore candidata a un rinvio da parte di Warner Bros., che nel 2022 ha in programma almeno tre giochi di rilievo (l'imminente LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, in uscita ad aprile, ma anche Gotham Knights e Hogwarts Legacy a fine anno) e potenziali sorprese come MultiVersus, il picchiaduro con tutte le proprietà intellettuali più importanti del colosso.

Rinviando il nuovo progetto dagli autori di Batman: Arkham, Warner Bros. potrà promuovere al meglio tutti i suoi giochi in uscita quest'anno e concentrare risorse maggiori per una campagna marketing in grande stile dedicata al videogioco della Squadra Suicida.

