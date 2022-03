Hogwarts Legacy arriva a fine anno: nuovo sguardo al videogame ambientato nell'universo di Harry Potter

Nelle scorse ore, finalmente, il videogame si è presentato al mondo con un lungo video trasmesso in occasione dell'ultimo evento State of Play, che ha permesso di approfondire le meccaniche principali di gameplay, ma anche di scoprire in che modo l'universo magico di Harry Potter è stato portato in vita dagli sviluppatori.

Un lungo filmato di gioco ha mostrato nei dettagli le meccaniche come l'editor di creazione del personaggio, gli incantesimi che sarà possibile apprendere nella propria permanenza a Hogwarts, le avventure e missioni (non solo principali, ma anche quest secondarie e dungeon) che si potranno vivere nei panni del proprio mago, fino ai luoghi e ai personaggi che si incontreranno durante la vita studentesca.

Hogwarts Legacy racconta una storia inedita, slegata (ma non del tutto) dai film canonici e dai romanzi di J.K. Rowling, in cui il giocatore sarà in grado di plasmare da zero il proprio protagonista, uno studente del quinto anno con la rara capacità di dominare un'antica e potente magia.

Durante l'avventura, il personaggio imparerà a padroneggiare incantesimi di volta in volta sempre più potenti, preparare pozioni e raccogliere piante magiche che torneranno utili per sconfiggere letali avversari.

Ci sarà spazio per tutta una serie di attività collaterali, come l'immancabile quidditch, e per alcuni personaggi non giocanti con cui instaurare un rapporto d'amicizia: tra i professori della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts ad altri maghi che potranno accompagnare il protagonista durante la campagna, al giocatore toccherà affrontare pericolose minacce che potrebbero mettere a rischio il destino di tutte le persone dotate di abilità magiche, inclusi alcuni volti noti che abbiamo imparato a conoscere nella saga cinematografica.

Nonostante le speculazioni sul possibile rinvio, l'uscita di Hogwarts Legacy è stata confermata per la fine del 2022: il nuovo gioco di ruolo, prodotto dall'etichetta Portkey Games di Warner Bros. Games, sarà disponibile su PC e tutte le console, inclusa Nintendo Switch, con gli sviluppatori che promettono aggiornamenti con maggior costanza da qui ai prossimi mesi.

