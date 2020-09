Final Fantasy 16, God of War: Ragnarok e un gioco di ruolo di Harry Potter: tutti i nuovi videogame in arrivo su PS5

Sono stati quaranta minuti intensi per i fan di PlayStation : nel corso dell'evento Showcase, Sony ha finalmente risposto alla domanda che più assillava coloro che aspettavano con ansia di scoprire quando esordirà PS5 , annunciando data di lancio e prezzi per le due versioni della console di nuova generazione . Una conferenza che si è aperta con una sorpresa, il trailer che ha confermato l'esistenza di Final Fantasy XVI , e si è chiusa nello stesso mondo, rilelando al mondo il primo teaser di God of War: Ragnarok . Scopriamo insieme tutti gli annunci salienti.

Se con Final Fantasy XVI, i ragazzi di Square-Enix sembrano voler tornare a un'ambientazione medievale, la demo di gameplay di Marvel's Spider-Man: Miles Morales ci ha permesso di scoprire in azione il DLC con protagonista il giovane apprendista dell'Uomo Ragno, in un'avventura che lo metterà di fronte all'antagonista noto come Il Riparatore.

La conferma, inoltre, che questo DLC non sarà un'esclusiva PS5, ma sarà lanciato anche su PS4, dà inizio a una serie di annunci che riguardano un cambio di Sony sulla questione cross-gen: giochi come Horizon: Forbidden West, Sackboy: A Big Adventure e lo stesso Spider-Man Miles Morales funzioneranno anche sull'attuale ammiraglia della casa giapponese.

A sorpresa, la conferenza ci ha permesso di scoprire uno dei giochi più chiacchierati degli ultimi anni: il nuovo gioco di ruolo di Harry Potter, che sarà intitolato Hogwarts Legacy e ci porterà nel Mondo Magico del 1800.

Il videogame, realizzato in collaborazione tra Avalanche e Warner Bros. Games, arriverà nel 2021 su PC e console di nuova generazione, PS5 (chiaramente) inclusa.

Si passa poi all'immancabile Call of Duty: Black Ops Cold War, con un assaggio della campagna single-player realizzata da Raven Software, prima di focalizzarsi su un nuovo sguardo a Resident Evil Village, ottavo capitolo canonico della serie survival horror di Capcom che si è mostrato in un trailer inedito e decisamente inquietante.

Spazio anche a Deathloop, l'intrigante sparatutto di Arkane Studios che arriverà nel secondo trimestre del 2021 su PC e PS5, e all'annuncio di una riedizione per Devil May Cry 5: il gioco d'azione di Capcom tornerà in una Special Edition che include Virgil come personaggio giocabile e il supporto al Ray Tracing in esclusiva (temporale) per la console di Sony.

Prima di passare alle altre bombe della serata, c'è stato spazio per una carrellata di titoli minori, ma non per questo meno importanti: il ritorno di Abe in Oddworld: Soulstorm è stato affiancato alla presentazione di Five Nights at Freddy's Security Breach, nuovo gioco del franchise dell'orrore, e una demo gameplay di Fortnite su PlayStation 5, che mostra il lavoro d'adattamento proposto da Epic Games per il suo motore Unreal Engine 4.

La notizia più interessante è stata certamente la conferma che Demon's Souls, remake dell'omonimo gioco di ruolo di From Software attualmente in lavorazione presso Bluepoint Games e Sony Japan Studio, sarà uno dei titoli di lancio di PS5. Il nuovo trailer ha mostrato un'ottima qualità grafica e numerosi miglioramente rispetto all'originale.

Sony ha anche risposto parzialmente all'egemonia di Microsoft sul campo dei servizi, annunciando PlayStation Plus Collection: un nuovo catalogo di giochi gratuiti che potrà essere ottenuto dagli utenti PS5 abbonati a PlayStation Plus, i quali saranno in grado di scaricare perle first-party come Uncharted 4: Fine di un Ladro o The Last of Us: Remastered e titoli di terze parti come Batman: Arkham Knight, senza costi aggiuntivi.

A margine di quest'annuncio c'è stata finalmente la conferma della vetrina di lancio, fissata come detto al 19 novembre (una settimana più tardi rispetto alla versione americana) prima di lasciarci con la bomba finale: God of War Ragnarok, sequel del capitolo del 2018, arriverà su PS5.

Un breve teaser, privo di scene di gioco, lascia intendere che l'avventura di Kratos e Atreus continuerà e coinvolgerà altre divinità della mitologia norrena, come Thor e Odino. L'appuntamento è fissato al 2021.

