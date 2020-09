PlayStation 5 esce il 19 novembre, ecco i prezzi ufficiali dei due modelli

Abbiamo atteso più del previsto, ma finalmente sappiamo quando uscirà la nuova PlayStation 5: la console di nuova generazione di Sony, che prenderà il posto di PS4 e PlayStation 4 Pro, sarà disponibile a partire dal 19 novembre nei maggiori mercati europei (Italia inclusa), nelle due versioni già annunciate in precedenza. PS5 Digital Edition sarà in vendita al prezzo di 399 euro, mentre il modello Standard (munito di lettore Blu-ray, per leggere i giochi in formato pacchettizzato) sarà venduta a 499 euro.