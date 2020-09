PlayStation 5 e la nuova frontiera del coinvolgimento: ecco il nuovo spot ufficiale

Nel filmato promozionale intitolato Breathtaking Immersion (letteralmente "coinvolgimento mozzafiato") mostra come alcuni dei giochi per PS5 sfrutteranno le peculiarità della console e del suo controller DualSense per dar vita a esperienze sempre più avvolgenti e stimolanti.

Giochi come Marvel's Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West, Demon's Souls Remastered e Gran Turismo 7 si baseranno su caratteristiche come il feedback aptico, i grilletti adattivi e il 3D Audio per mettere il giocatore al centro dell'esperienza ludica e fagli vivere emozioni mai avvertite prima. Diamo un'occhiata.

Nelle prossime settimane, intanto, Sony dovrebbe finalmente svelare la data di lancio e soprattutto il prezzo dei due modelli della sua console next-gen: un sito inaugurato per gli Stati Uniti ha consentito ai giocatori americani di inserire il proprio ID PlayStation per essere tra i primi a poter prenotare la console, segno che l'annuncio della disponibilità e del prezzo sul mercato sia ormai dietro l'angolo. Alcune indiscrezioni vorrebbero un nuovo evento State of Play dedicato a PS5, probabilmente per il prossimo 9 settembre, durante il quale saranno svelati gli ultimi tasselli a lungo attesi dai fan per valutare l'acquisto della console.

Al momento, però, non ci sono dettagli ufficiali da parte di Sony. L'azienda ha aggiornato le sue playlist su YouTube dedicate a PS5, aggiungendo alcuni video privati che lasciano presagire l'arrivo di novità importanti per la prossima ammiraglia PlayStation. Non resta che attendere ancora un po' prima di scoprire la data di lancio e il prezzo di PlayStation 5 sul mercato italiano.

