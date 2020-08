Da Crash Bandicoot 4 a Godfall: tutti gli annunci di Sony allo State of Play di agosto

Nel corso dello State of Play di agosto c'è stato spazio per Hitman 3, terzo capitolo della saga reboot dedicata all'assassino Agente 47, che arriverà a gennaio 2021 con tanto di supporto alla realtà virtuale su PS4 e PSVR. Activision ha presentato un nuovo video di Crash Bandicoot 4: It's About Time, in cui è stata svelata la presenza di una nuova modalità davvero fuori di testa e di un altro personaggio giocabile che sarà disponibile al fianco di Crash, Coco e Neo Cortex.

Gli amanti dei primi Xbox Live Arcade ricorderanno con affetto il puzzle-platformer Braid, che tornerà a tredici anni dall'esordio con una riedizione in alta definizione che includerà anche dei nuovi contenuti e qualche sorpresa, mentre i fan di Spelunky potranno gioire grazie alla conferma dell'imminente uscita del sequel, Spelunky 2, il cui debutto è ormai vicinissimo. Tornando al mondo VR, è stato confermato l'arrivo di Vader Immortal: A Star Wars VR Series su PlayStation 4, con un porting che permetterà a tutti i possessori dell'headset in VR di vivere l'avventura con protagonista Darth Vader.

C'è stato spazio per un assaggio della nuova espansione di Control, in arrivo a fine agosto e intitolata AWE, che segna il ritorno di un altro personaggio illustre creato dai finlandesi di Remedy: lo scrittore Alan Wake, protagonista dell'omonima serie lanciata in esclusiva su Xbox. Sony ha confermato l'arrivo del gioco di massa Temtem (che si ispira palesemente al mondo dei Pokémon) in versione PlayStation 5 nei prossimi mesi prima di offrire uno sguardo a Hood: Outlaws and Legends, un nuovo gioco multiplayer che ci proietterà nei secoli bui per rivivere la leggenda di Robin Hood.

Nel corso della conferenza, non sono mancati alcuni aggiornamenti sui giochi realizzati per la nuova generazione, come Bugsnax e l'intrigante looter slasher Godfall, che si è mostrato in un lungo video di gameplay per svelare qualche dettaglio in più sul suo sistema di combattimento. I fan di PlayStation 5 potranno godere anche del nuovo ANNO: Mutationem, mentre la casa nipponica ha offerto nuove dimostrazioni di giochi in arrivo sull'attuale console ammiraglia come Auto Chess, Genshin Impact, The Pathless e The Pedestrian.

Di seguito tutti i trailer ufficiali mostrati durante lo State of Play di agosto.

THE PATHLESS

ANNO: MUTATIONEM

SPELUNKY 2

VADER IMMORTAL: A STAR WARS VR SERIES

BUGSNAX

AUTO CHESS

THE PEDESTRIAN

TEMTEM

HOOD: OUTLAWS & LEGENDS

GODFALL

