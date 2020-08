PS5: i giochi non funzionano con il controller DualShock 4, nessun tasto posteriore per il nuovo DualSense

Continuano ad arrivare informazioni interessanti su PlayStation 5 e su tutto ciò che riguarda le periferiche che saranno compatibili con la console di nuova generazione di Sony : la casa nipponica ha confidato che quasi tutti gli accessori dell'attuale ammiraglia PS4 funzioneranno sulla prossima console, ma non sempre potranno essere utilizzati per giocare ai giochi next-gen, "costringendo" gli utenti ad affidarsi al nuovo e rivoluzionario DualSense .

Sony ha spiegato che volanti, arcade stick e flight stick con licenza ufficiale funzioneranno con i giochi di PlayStation 5 e con quelli supportati per PS4. Anche il Platinum e il Gold Wireless Headset, oltre alle cuffie che si collegano tramite cavo USB o cavo jack, funzioneranno anche su PS5.

A far discutere è il DualShock 4, l'attuale controller di PS4: il joypad sarà compatibile su PlayStation 5, ma funzionerà solo ed esclusivamente con i vecchi giochi di vecchia generazione. Non si potrà dunque sfruttare il joypad di PlayStation 4 per giocare insieme a un amico ai titoli per PS5, dal momento che Sony è fermamente convinta che "i giochi di PlayStation 5 debbano sfruttare le nuove capacità e le nuove feature della piattaforma e del DualSense".

A proposito di DualSense, l'azienda ha mostrato una nuova immagine a 360 gradi del controller di nuova generazione, confermando ciò che i giocatori temevano da tempo: non ci saranno tasti aggiuntivi posizionati sul retro del joypad, come succede al contrario nei modelli più avanzati o studiati per la scena competitiva.

Bisognerà dunque "accontentarsi" dei quattro tasti PlayStation, dei due grilletti adattivi e dei due dorsali per gestire al meglio le possibilità offerte dai titoli per la console next-gen, il cui esordio resta fissato alla fine dell'anno sul mercato italiano.

