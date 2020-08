Sony annuncia un evento per scoprire i giochi in arrivo sulle console PlayStation

Sony continua a pianificare il futuro del suo marchio PlayStation e dà appuntamento ai fan per un nuovo episodio del suo evento State of Play, durante il quale saranno svelati i prossimi videogiochi in arrivo su PS4, PlayStation VR e PS5. L'evento, previsto per domani 6 agosto alle ore 22:00, non fornirà nuovi dettagli sulla data di lancio o il prezzo della console next-gen, ma si focalizzerà solo ed esclusivamente sui giochi in arrivo, come Crash Bandicoot 4: It's About Time.