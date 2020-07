PlayStation 5: le piastre laterali potrebbero essere rimovibili e personalizzabili

Sono ancora pochissime le informazioni su PlayStation 5 : la nuova console di Sony , in arrivo a fine anno sul mercato europeo, si è mostrata nelle prime immagini ufficiali in occasione dell’evento di presentazione dei giochi lo scorso mese . Oggi, però, arrivano dettagli interessanti sulle eventuali possibilità di personalizzazione del suo aspetto , tramite un sistema che ricorda l'era di Xbox 360 e dei suoi "faceplate".

Già, perché a quanto pare, le piastre laterali potrebbero essere rimovibili e personalizzabili dall’utente finale, il quale, smontando i due pannelli in plastica bianca, potrebbero scegliere di cambiare l’aspetto della console in modo pratico e veloce.

L’ipotesi, a giudicare dalle nuove immagini apparse in rete nelle scorse ore, non è del tutto da scartare: le foto mostrano come le piastre laterali siano facilmente sostituibili dall’utente grazie a un sistema di incastri che poggerebbero sull’unità centrale, offrendo così ai giocatori l’opportunità di sostituire i pannelli bianchi con dei più sobri pannelli neri o, perché no, edizioni limitate dedicate ai giochi in uscita sulla console di nuova generazione.

Pensate a quante volte, nel ciclo vitale di PS4, sono state lanciate delle edizioni da collezione della piattaforma domestica di Sony che, per coloro già in possesso della console, sono risultate spesso poco appetibili e troppo costose. Con i pannelli laterali rimovibili, però, Sony può proporre un principio simile ma potenzialmente più allettante ed economico per i possessori di PlayStation 5. Così facendo, infatti, la casa nipponica creerebbe un nuovo mercato di accessori esclusivi che potrebbe spingere gli utenti ad acquistare nuove piastre laterali di volta in volta, un po’ come succede attualmente con i controller in edizione limitata, così da personalizzare l’aspetto della console con i colori e i design dei propri videogames preferiti.

Non è da escludere che Sony possa svelare maggiori dettagli nel corso del chiacchierato evento che si terrà ad agosto, quando il colosso giapponese potrebbe togliere i veli anche dall’atteso seguito di God of War e dal ritorno di una saga amatissima come Silent Hill.

