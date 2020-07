PlayStation 5: ecco come saranno le copertine dei giochi

A sorpresa, Sony ha presentato le copertine dei giochi per PlayStation 5 che arriveranno sugli scaffali dei negozi a partire dalla fine di quest'anno: con una manciata di immagini dedicate al prossimo Marvel's Spider-Man: Miles Morales , la casa nipponica ha confermato il design delle cover destinate al mercato retail, mantenendo una certa continuità con le attuali copertine dei giochi per PS4.

Come potete notare, Sony ha scelto di mantenere la custodia in colorazione blu, come quelle di PlayStation 4, ma ha cambiato la tonalità della bandina con il logo di PS5.

Al posto del blu arriva un candido bianco che richiama il colore dello chassis della piattaforma di nuova generazione, con il simbolo di PlayStation 5 che diventa nero, quasi a voler sottolineare lo stesso contrasto proposto dal design della console.

Chi si aspettava uno stravolgimento totale rispetto alle copertine di PS4, dunque, resterà probabilmente deluso: Sony ha preferito non sconvolgere un design che, evidentemente, funziona bene, lasciando ai colori il compito di permettere una più facile identificazione della piattaforma di destinazione: blu per PS4, bianco per PS5.

Da notare infine la presenza del nuovo logo di PlayStation Studios, il gruppo che unisce a sé tutti i team di sviluppo first-party di Sony, da Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) a Guerrilla Games (Killzone, Horizon), passando ovviamente per la stessa Insomiac Games (Ratchet & Clank, Spider-Man).

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!