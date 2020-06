Marvel's Avengers uscirà anche sulle nuove console: scopriamo come sarà su PS5

Dopo la presentazione in pompa magna di PlayStation 5 e dei primi giochi che arriveranno sulla console, i produttori di videogames stanno lentamente svelando i titoli che accompagneranno il lancio delle piattaforme di nuova generazione targate Sony e Microsoft. Tra questi c'è anche Square Enix , che ha confermato l'arrivo di Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X in occasione dell'esordio sul mercato europeo.

Il gioco basato sui fumetti Marvel, in lavorazione presso gli studi Crystal Dynamics (già autori della saga Tomb Raider) è in fase di sviluppo anche per le due console di nuova generazione, con la software house che ha offerto un primissimo assaggio di come sarà sfruttata la maggiore potenza di PS5 e Xbox Series X per creare un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Square Enix ha confermato la possibilità di ottenere gratuitamente il gioco sulle nuove console per coloro che decideranno di acquistare una copia su PS4 o Xbox One (le cui versioni usciranno il 4 settembre), trasferendo i propri progressi da una piattaforma all'altra purché della stessa famiglia (ad esempio tra PS4 e PS5 o tra Xbox One e Xbox Series X).

La versione per la console next-gen di Sony permetterà inoltre agli utenti di scegliere tra una modalità grafica migliorata o un frame-rate più elevato. Grazie al nuovo SSD i tempi di caricamento saranno ridotti all'osso, mentre il controller DualSense e la tecnologia Spatial Audio offriranno un coinvolgimento senza pari.

Su PS5, Marvel's Avengers sfrutterà le nuove peculiarità della console per offrire caricamenti più rapidi, risoluzione e fedeltà migliorate, texture superiori e distruzione delle armature più dettagliate, con tanto di supporto al Ray Tracing per offrire giochi di luci e ombre ancora più realistici. Potete farvi un'idea di questi miglioramenti nella fotogallery di seguito, che mostra il titolo in azione su PlayStation 5.

