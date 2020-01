Brutto colpo per Square Enix: rinviati Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers

Come un fulmine a ciel sereno, Square Enix ha annunciato un ritardo per due dei giochi più attesi del suo catalogo: Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers. Entrambi i progetti sono stati rinviati per assicurare ai rispettivi team di sviluppo il tempo necessario a far sì che l'esperienza di gioco finale sia quanto di meglio possibile per gli appassionati, ma ciò costringerà gli stessi fan ad attendere più del previsto.