Final Fantasy VII Remake: la demo trapela online, ecco il filmato d'apertura

Il filmato, che potete vedere di seguito, replica fedelmente quello del gioco originale per la prima PlayStation, con Aeris che osserva fasci di energia provenire dalla città di Midgar, tuttavia non mancano alcune differenze rispetto alla versione tradizionale, come alcuni dei fiori che la donna possiede, che cadono e vengono calpestati da un passante.

Il filmato mostra una panoramica di Midgar e l'iconico logo di Final Fantasy VII prima di concentrarsi su Cloud e i suoi compagni, fino alla schermata di partenza dal gioco, dalla quale si notano il menu di opzioni che farà parte della versione completa in arrivo il 3 marzo.

La demo, trapelata in rete molto probabilmente grazie ad alcuni sviluppatori in possesso di una versione speciale di PlayStation 4 (chiamata "debug" e utilizzata appunto per lo sviluppo di videogiochi), ha confermato inoltre sia il peso del pacchetto dimostrativo (10.2 GB per circa un'ora di gioco) che le dimensioni del gioco completo: la versione finale di Final Fantasy VII Remake, che ricordiamo includerà solo la prima parte dell'avventura di Cloud già vista su PlayStation, richiederà ben 73.7 GB, dimensioni molto simili a videogiochi corposi come Control, Call of Duty: Modern Warfare e Death Stranding.

