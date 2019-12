Cloud, Aerith, Tifa e Sephiroth: ecco i protagonisti delle nuove immagini di Final Fantasy VII

Final Fantasy VII, le nuove immagini del remake per PS4 IGN 1 di 20 IGN 2 di 20 IGN 20 di 20 IGN 20 di 20 IGN 20 di 20 IGN 20 di 20 IGN 20 di 20 IGN 20 di 20 IGN 20 di 20 IGN 10 di 20 IGN 11 di 20 IGN 12 di 20 IGN 13 di 20 IGN 14 di 20 IGN 15 di 20 IGN 16 di 20 IGN 17 di 20 IGN 18 di 20 IGN 19 di 20 IGN 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci Cloud e i suoi amici protagonisti dei nuovi scatti per il rifacimento del classico gioco di ruolo di Square-Enix

Dopo la presentazione in occasione dei The Game Awards 2019, Square Enix continua a stuzzicare i fan di Final Fantasy VII Remake con nuove immagini che mostrano l'atteso rifacimento del gioco di ruolo, in arrivo su PlayStation 4 il 3 marzo 2020.