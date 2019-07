Aspettando il lancio ufficiale di Final Fantasy VII Remake , storico gioco di ruolo lanciato su PlayStation nel 1997 che tornerà sotto una nuova veste il prossimo anno, un fan dell'avventura di Cloud Strife ha ricreato uno degli scenari del capolavoro di Square-Enix utilizzando l'editor di Dreams . Il sandbox di Media Molecule, disponibile in formato Accesso Anticipato in esclusiva su PS4, permette infatti di costruire interi videogiochi da zero sfruttando il motore creato dagli sviluppatori. Ci aveva già provato un amante di Metal Gear Solid, che aveva ricostruito il primo livello dell'opera di Hideo Kojima grazie a Dreams. Lo ha fatto di recente anche un fan del gioco di ruolo, con risultati a dir poco sorprendenti .

Il gioco è stato creato dall'utente di Dreams "sosetsuken5" e può essere scaricato gratuitamente ricercando sul portale di Dreams il progetto "FFVII Dreammake". Oltre al personaggio di Cloud Strife, troviamo anche i compagni Tifa e Barret, ciascuno ricreato in chiave cartoonesca, con un sistema di combattimento che include un lock-on sui bersagli, schivate e tutto ciò che vi aspettereste dal remake di Final Fantasy VII.



L'uscita del vero remake del gioco di ruolo è prevista per il 3 marzo 2020 in esclusiva PS4, ma se morite dalla voglia di rivivere l'avventura in quel di Midgar vi consigliamo di scaricare FFVII Dreammake e di godervi questa piccola perla creata interamente con Dreams.