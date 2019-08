PROVATO IN ANTEPRIMA 26 agosto 2019 11:04 Marvelʼs Avengers, la nuova avventura dei Vendicatori tra azione e divertimento Abbiamo messo le mani sul prologo del nuovo gioco ispirato ai fumetti Marvel, in arrivo il prossimo anno su PC e console

Dal primo contatto all'E3 2019, l'attenzione nei confronti di Marvel's Avengers è aumentata a dismisura, complice la conclusione della terza fase dell'universo cinematografico e la prospettiva di non vedere un altro film dedicato ai Vendicatori per molto tempo. Quale miglior modo, dunque, di colmare questo vuoto se non attraverso i videogiochi?



Il nuovo progetto di Square Enix sfrutta il talento di Crystal Dynamics (autori di Tomb Raider) per narrare una nuova storia ispirata agli eroi dei fumetti Marvel, completamente slegata da quelle viste finora sul grande schermo. A Colonia, in occasione della Gamescom 2019, siamo riusciti finalmente a vedere da vicino il prologo dell'avventura finale. Ecco cosa abbiamo scoperto.

COS'ÈMarvel's Avengers è un gioco d'azione in terza persona che ci mette nei panni dei cinque Avengers originali: Captain America, Hulk, Iron Man, Thor e Vedova Nera. Il nuovo progetto dagli autori del reboot di Tomb Raider ha una duplice anima: da una parte, è un'avventura basata su una trama dallo stile cinematografico che, ora dopo ora, ci permetterà di affrontare delle missioni in single-player chiamate Hero Missions, nelle quali vestirete i panni di un Vendicatore specifico e funzionale ai fini della sceneggiatura.



Una volta terminata la campagna, però, potrete accedere alle cosiddette Warzone Missions, imprese da affrontare in collaborazione con altri giocatori: ciascuno potrà scegliere un Avenger e personalizzarlo con abilità e poteri in base al proprio stile di gioco, completando obiettivi complessi per ottenere nuovo equipaggiamento con il quale potenziarsi. Non mancheranno sfide contro i nemici più iconici dell'universo Marvel: nel corso della presentazione, abbiamo assistito allo scontro tra Vedova Nera e Taskmaster, villain che tra l'altro sarà protagonista del film standalone Black Widow.

Nei panni di Iron Man, potrete svolazzare nei cieli e colpire i nemici dalla distanza, sfruttando anche l'iconico Uniraggio emesso dal petto. COSA ABBIAMO PROVATOA Colonia abbiamo potuto provare con mano il prologo di Marvel's Avengers, ambientato durante l'A-Day di San Francisco: si tratta di un tutorial che spiega come controllare i diversi personaggi, dandoci un'idea ben precisa di come il sistema di combattimento sarà in grado di cambiare faccia drasticamente in base all'eroe che controllerete.



Thor, ad esempio, può sfruttare i diversi attacchi del suo martello Mjölnir per scatenare il potere del fulmine, lanciandolo e richiamandolo all'occorrenza. Hulk, invece, può colpire i nemici a suon di pugni, compiendo balzi prodigiosi e spaccando qualsiasi cosa si pari di fronte. Iron Man, dal canto suo, è capace di volare grazie ai propulsori inseriti nella sua armatura, ed è adatto per affrontare gli avversari dalla distanza con tutta una serie di attacchi energetici. Captain America è versatile: con lo scudo può colpire nemici distanti, lanciandolo con prepotenza verso un gruppo di avversari, ma all'occorrenza non disdegna combattimenti a corto raggio.



Vedova Nera, infine, è un vero e proprio jolly: abile nei combattimenti corpo a corpo, letale con la sua coppia di pistole, sul finire della nostra prova del prologo ha mostrato come funziona la sua abilità finale, che le consente di diventare invisibile e attaccare i nemici senza rivelare la sua posizione. Così facendo, la bella Natasha ha evitato gli attacchi di Taskmaster e messo il boss al tappeto nel tentativo di salvare l'amico Cap dall'esplosione di un Helicarrier.