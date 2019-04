CONTRO GLI SPOILER 29 aprile 2019 14:23 Videogiocatore spoilera Avengers: Endgame online, sospeso per tre giorni Riot Games ha bandito un utente di League of Legends per aver svelato la trama del nuovo film dedicato ai fumetti Marvel

Cinque giorni dopo il debutto da record di Avengers: Endgame nelle sale cinematografiche, sono ancora migliaia le persone che non hanno ancora avuto l'occasione di scoprire il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, e altrettante quelle che si divertono ad anticipare gli eventi del film con fastidiosi spoiler sulla trama principale.



C'è chi, come il team di sviluppo di League of Legends, prende la questione molto seriamente: gli sviluppatori infatti stanno bloccando tutti i giocatori del suo MOBA che dovessero malauguratamente svelare parte della trama del film.

È quanto successo all'utente Laptop-Guy, che dopo aver anticipato una parte della trama durante un match a League of Legends ha ricevuto una sospensione di tre giorni da parte di Riot Games. Il giocatore ha successivamente contattato il servizio d'assistenza, che come potete notare dall'immagine seguente ha confermato i motivi della sospensione e invitato il giocatore a evitare in futuro comportamenti eticamente scorretti come questo.