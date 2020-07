PlayStation 5: le prenotazioni partiranno presto, ma le scorte saranno limitate

Il negozio ufficiale PlayStation Direct ha infatti aggiornato alcune meccaniche legate all'acquisto della console PS5 e degli accessori compatibili, con una stringa in particolare che lascia intendere come l'apertura dei pre-order sia ormai imminente. Sempre nel codice sorgente del portale web si nota l'aggiunta di un badge che comunicherà quali accessori per PS4 saranno compatibili con la nuova PlayStation 5.

Al momento il badge pare essere applicato a tutti gli accessori, ma è probabile che il catalogo venga aggiornato con quelli effettivamente funzionanti prima dell'apertura delle prenotazioni.

La cosa più importante, però, è la volontà di Sony di assicurarsi che PlayStation 5 non sia oggetto dei soliti fenomeni di sciacallaggio, con scorte esaurite nel giro di pochi minuti e rivendute a prezzi folli dai un numero ristretto di speculatori. Con una funzione del suo store, infatti, l'azienda giapponese ha deciso di limitare la prenotazione di una sola PS5 per acquirente: coloro interessati avranno la possibilità di prenotare il modello tradizionale, con lettore Blu-ray 4K, o quello Digital Only, privo di supporto ottico. Non sarà possibile acquistare entrambe le console.

Sony sta lavorando alacremente per assicurarsi che PS5 arrivi in quante più abitazioni possibili entro la fine dell'anno: l'azienda ha infatti raddoppiato la catena di montaggio, con l'obiettivo di realizzare dieci milioni di unità entro la fine del 2020. Nonostante il gran numero di scorte attualmente in fase di produzione, però, è possibile che in alcuni mercati non ci sia un quantitativo sufficiente di console per soddisfare tutti. Anche per questo, la casa nipponica ha deciso di limitare l'acquisto di PS5 a un'unità per consumatore così da tentare di accontentare quanti più acquirenti possibili.

