Giocare senza limiti: ecco il primo spot ufficiale di PlayStation 5

Dopo essere rimasta a lungo in silenzio a osservare, Sony ha finalmente dato il via alla campagna promozionale di PlayStation 5 , la console di nuova generazione che prenderà il posto di PS4. Con il primo spot televisivo, intitolato "Play has no limits", la casa nipponica vuole evidenziare le caratteristiche principali del suo nuovo controller DualSense , il quale raccoglierà l'eredità di DualShock 4 per offrire un nuovo livello di coinvolgimento mai visto prima.

Grazie al nuovo feedback aptico, che consentirà di creare una vibrazione ancora più intensa e proveniente da diverse direzioni, gli sviluppatori promettono di espandere il concetto di gaming in modi sempre nuovi. "Il feedback sensoriale offerto dal controller ti permette di sapere sei i tuoi attacchi vanno a segno e se la tua parata tempestiva è andata a buon fine, per reagire in modo ancora più rapido e decisivo", sostiene Gavin Moore, responsabile del remake di Demon's Souls presso SIE Japan Studio. "Il feedback aptico è parte integrante dell’esperienza e dell’azione, per immergere il giocatore nel mondo di gioco".

"Possiamo offrire ai giocatori sensazioni molto più modulate e ricche di sfumature", sostiene Kenji Kimura, director di Tango Gameworks al lavoro su GhostWire: Tokyo. "Per questo motivo, il nostro approccio è diverso: non si tratta più di utilizzare un livello di vibrazione costante o transitorio, ma di regolare sapientemente il feedback nel corso di tutto il gioco". Gli fa eco Brian Horton, game director del nuovo Marvel's Spider-Man Miles Morales, il quale sottolinea le incredibili potenzialità di questa tecnologia per trasformarsi nell'Uomo Ragno. "Indicheremo ai giocatori da che parte arrivano gli attacchi facendo sì che il feedback aptico corrisponda alla direzione corretta sul controller DualSense", commenta lo sviluppatore. "Ad esempio, se tieni premuto il tasto quadrato per caricare un pugno venom, sentirai la bioelettricità di Spider-Man crepitare sul lato sinistro del controller, per poi raggiungere il culmine sul lato destro all’impatto".

Il nuovo spot televisivo si concentra anche sui nuovi grilletti adattivi, che oltre a produrre una resistenza (tale, ad esempio, da far avvertire la tensione di un arco pronto a scoccare una freccia) sarà utilizzato dai team di sviluppo in modo creativo. "Una delle caratteristiche che mi piace di più è che i grilletti si bloccano quando l’arma si inceppa, per offrire un feedback immediato ancora prima dell’animazione che fa capire istantaneamente e a livello fisico al giocatore che deve sistemare la sua arma", spiega Dinga Bakaba, game director dell'intrigante Deathloop di Arkane Studios.

Sempre sui grilletti si è espresso anche Mathijs de Jonge, game director di Horizon: Forbidden West presso Guerrilla Games. "Il gioco presenta nuove armi progettate per essere uniche e rivestire un ruolo specifico nei combattimenti contro macchine e avversari umani", commenta. "I grilletti adattivi del controller wireless DualSense ci aiuteranno a rendere le armi ancora più uniche e appaganti da usare".

PlayStation 5 sarà disponibile entro la fine dell'anno, come da conferma di Sony in seguito alla pubblicazione del primo spot pubblicitario. Al momento non ci sono indicazioni sul possibile prezzo e sulla data di lancio, che senza particolari sorprese dovrebbe avvenire entro la fine di novembre.

