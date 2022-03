Hogwarts Legacy, sarà il videogioco di Harry Potter il protagonista del prossimo State of Play

Games, e finalmente abbiamo avuto la conferma: Sony ha annunciato infatti l'arrivo di un nuovo State of Play dopo il recente showcase dedicato alle produzioni di stampo nipponico, con appuntamento fissato a giovedì 17 marzo .

Sarà l'occasione ideale per scoprire un lungo video inedito dedicato al gioco di ruolo che proietterà i giocatori all'interno della Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, con ben 14 minuti per scoprire nuove sequenze di gameplay e qualche intervista agli sviluppatori di Avalanche Software, già autori di Disney Infinity.

Lo showcase dedicato a Hogwarts Legacy durerà complessivamente venti minuti: possibile che la software house sfrutti l'occasione per annunciare, finalmente, la data di lancio ufficiale, eventuali edizioni da collezione e altri contenuti legati a uno dei giochi certamente più attesi di quest'anno.

Improbabile (ma non impossibile) la presenza di altri giochi: dopo aver dedicato un intero evento State of Play ai prossimi progetti realizzati da team giapponesi e studi first-party del calibro di Housemarque, che proprio pochi giorni fa ha presentato al mondo i nuovi contenuti aggiuntivi di Returnal, sembra che Sony voglia concentrare l'intero appuntamento del 17 marzo su uno dei titoli di spicco del catalogo di Warner Bros. Games per il 2022.

