PlayStation non si ferma più: prime voci su un nuovo evento State of Play

L'indiscrezione è stata lanciata da Nick Baker, insider e fondatore di XboxEra che, in passato, aveva già anticipato correttamente alcune novità provenienti dall'universo PlayStation, come l'espansione di Ghost of Tsushima dedicata all'isola di Iki o l'acquisizione di Bluepoint Games, autori del remake di Demon's Souls. Baker sostiene infatti che un nuovo evento dedicato alle produzioni first-party PlayStation (e non solo) sia previsto entro la fine del prossimo mese, e dovrebbe includere anche un nuovo sguardo alla prossima avventura di Kratos e Atreus in terra norrena.

Non è la prima volta che si parla di un nuovo evento in programma da parte di Sony: già a gennaio, l'insider Tom Henderson aveva anticipato l'eventualità di un duplice appuntamento per i fan PlayStation nel primo trimestre del 2022, con uno State of Play e uno Showcase più corposo. Il primo di questi eventi in streaming è effettivamente andato in onda qualche giorno fa e ha fornito uno sguardo più approfondito a Gran Turismo 7, il simulatore di guida di Polyphony Digital che esordirà il prossimo 4 marzo su entrambe le console ammiraglie di Sony.

Il secondo evento, che dovrebbe abbandonare il format State of Play per abbracciare un numero di produzioni maggiori, dovrebbe presentare una vasta gamma di giochi in uscita su PlayStation 4 e soprattutto PS5: le voci vorrebbero Sony già pronta per l'annuncio ufficiale in un evento che, oltre a God of War Ragnarok, dovrebbe concentrarsi su altre esclusive di rilievo del calibro di Forspoken e Final Fantasy XVI, offrendo inoltre un assaggio di titoli multipiattaforma a lungo attesi come Hogwarts Legacy.

Non è improbabile credere che in un simile evento, Sony possa approfittarne anche per svelare il chiacchierato Project Spartacus, la risposta al servizio Xbox Game Pass, e la data di lancio (con tanto di prezzo) del suo visore PlayStation VR2, presentato negli ultimi mesi con qualche assaggio dei controller Sense e del nuovo caschetto.

Per Sony sarebbe dunque un modo per continuare alla grande un periodo davvero eccezionale, ricco di grandi uscite e di potenziali capolavori che stanno deliziando i possessori della vecchia PlayStation 4 e tutti i fortunati che sono riusciti a comprare, nonostante le difficoltà di produzione, la nuova PlayStation 5.

