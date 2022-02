Gran Turismo 7 si presenta allo State of Play: il ritorno a casa di Polyphony Digital

È stato protagonista di un corposo evento State of Play , durante il quale il team di Polyphony Digital e lo storico creatore della serie, Kazunori Yamauchi , hanno presentato le tante novità attese per questo episodio inedito: stiamo parlando ovviamente di Gran Turismo 7 , prossimo capitolo nella storica saga di videogame di guida in esclusiva PlayStation che, proprio quest'anno, festeggerà il suo 25esimo anniversario .

Il nuovo episodio, in uscita il 4 marzo su PlayStation 4 e PS5, è stato presentato durante una conferenza in streaming da Sony e lo stesso team di sviluppo capitanato da Yamauchi, il quale ha fornito alcune indicazioni sulla direzione che questa settima iterazione del brand prenderà dopo la parentesi GT Sport proposta su PS4. L'impressione è di un vero e proprio ritorno al passato, con una serie di caratteristiche ormai collaudate per la saga - come la campagna World Map, rinnovata nella forma e nelle intenzioni - che saranno accompagnate da tante novità succose.

La prima, se vogliamo, è la modalità Gran Turismo Café, una sorta di "menu interattivo" in cui il videogiocatore dovrà completare una serie di obiettivi per ogni auto presente in quella pagina del catalogo: una volta portate a termine le numerose attività, sarà possibile scoprire maggiori dettagli sulla storia di quella particolare vettura tramite le parole dei designer originali.

Un tocco di classe che dona una nuova dimensione al gioco di Polyphony Digital e che farà certamente la gioia degli appassionati di automotive.

Tra un rinnovato Brand Central, il negozio da cui acquistare più di trecento modelli da cinquanta produttori differenti, e il negozio di automobili usate da cui potrete ottenere vetture a prezzi scontati, ci sarà spazio anche per le auto leggendarie del passato, che saranno acquistabili in uno store dedicato, e per le immancabili patenti, che saranno ottenibili una volta apprese particolari tecniche con macchine specifiche.

Come nei precedenti episodi della serie Gran Turismo, sarà possibile cimentarsi in corse simili a minigiochi in cui ottenere una valutazione da bronzo a oro.

Non finisce qui, perché il settimo capitolo della saga simulativa offrirà numerose gare all'interno della modalità World Circuits (con 34 location e 97 differenti layout da scegliere), ma anche tipologie specifiche di competizioni attraverso la modalità Mission Races (che include Time Trial, Drag, Drift e tanto altro).

Oltre all'immancabile multiplayer, ci sarà spazio per l'intrigante modalità Music Replay, che affiancherà i replay tradizionali per cambiare dinamicamente l'inquadratura sulla base della musica in riproduzione, e una nuova Photo Mode che includerà la funzionalità Scrapes, grazie alla quale potrete inserire i modelli dettagliatissimi di GT7 all'interno di foto in alta definizione (con tanto di HDR), per dar vita a cornici incredibilmente accattivanti e realistiche.

Sony ha anticipato anche alcune delle funzionalità della versione PS5, che oltre a fornire caricamenti più rapidi rispetto all'edizione old-gen per PlayStation 4, supporterà il feedback aptico e i grilletti adattivi di DualSense per offrire un'esperienza più coinvolgente, mai invasiva ma certamente più intensa.

Per scoprire in che modo l'uso del controller next-gen di PS5 impreziosirà l'esperienza alla guida delle auto di Gran Turismo 7 toccherà attendere ancora qualche settimana, ma il nuovo episodio della storica saga sembra il miglior ritorno al passato che i fan potessero desiderare.

