PlayStation 5, più di 17 milioni di console vendute nel mondo: superati i numeri di Wii U

È tempo di bilanci in casa Sony, con il colosso nipponico che ha pubblicato il report finanziario dedicato al terzo trimestre dell'anno fiscale in corso: nonostante il comprensibile calo rispetto all'anno precedente dovuto alla carenza di semiconduttori che ha colpito tutto il mondo, l'azienda ha confermato l'ottimo momento per la sua divisione videoludica con oltre quattro milioni di console PlayStation vendute globalmente nel periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021.