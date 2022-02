Gran Turismo 7 scalda i motori: annunciato un evento State of Play

Dopo aver concluso il 2021 in sordina, per PlayStation è un periodo particolarmente intenso : solo poche settimane fa, la casa nipponica ha lanciato il suo God of War su PC , facendo il bis poche settimane più tardi con la riedizione di due capitoli di Uncharted su PS5 e preparandosi, tra ormai pochissimo, a pubblicare la prima, grande esclusiva del 2022 , Horizon Forbidden West . Ma non finisce qui, perché Polyphony Digital svelerà presto un nuovo video di Gran Turismo 7 per preparare i fan all'uscita ufficiale, prevista a marzo.

Con un annuncio pubblicato su Twitter, Sony ha svelato l'arrivo di un nuovo evento State of Play che si terrà mercoledì 2 febbraio: l'appuntamento, che sarà trasmesso in diretta sui canali Twitch e YouTube di PlayStation, avrà inizio alle ore 23:00 e offrirà oltre trenta minuti di sequenze inedite tratte dalla versione next-gen del simulatore di guida, offrendo così un assaggio più succoso delle modalità e funzionalità del prossimo capitolo di Gran Turismo in versione PlayStation 5.

Previsto per il 4 marzo su entrambe le console domestiche di Sony, Gran Turismo 7 è il primo capitolo del filone principale creato da Polyphony Digital in quasi dieci anni: la saga di videogame di guida manca infatti dal 2013, quando Gran Turismo 6 fu lanciato su PlayStation 3, mentre nella generazione di PS4 la software house capitanata da Kazunori Yamauchi ha concesso ai seguaci del franchise il solo GT Sport.

Per fortuna, gli amanti della serie non dovranno attendere molto per scoprire cosa ci attende in questo nuovo episodio, che sarà presentato in modo approfondito durante l'evento del 2 febbraio a circa un mese dall'effettiva pubblicazione. Dopo Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri e l'imminente Horizon Forbidden West, Sony sta decisamente mantenendo quella promessa di offrire un "2022 da sogno" ai possessori delle sue console. Non finirà qui per gli utenti PS4 e PS5, visto il lancio di God of War Ragnarok - sequel dell'avventura norrena di Kratos e Atreus - previsto entro la fine dell'anno.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!