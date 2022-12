The Game Awards: Elden Ring vince il premio di "Gioco dell'Anno"

I due giochi, infatti, erano i maggiori candidati ad aggiudicarsi l'ambito riconoscimento, nonostante l'elenco dei potenziali vincitori includesse altri pezzi da novanta come Horizon: Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3 e A Plague Tale: Requiem.

Oltre al premio come miglior gioco dell'anno, Elden Ring ha vinto i premi come miglior direzione ludica, miglior gioco di ruolo e miglior direzione artistica, mentre Ragnarok si è portato a casa i riconoscimenti come miglior comparto narrativo, migliore colonna sonora, miglior audio design, miglior performance (affidato a Christopher Judge, per il ruolo di Kratos), miglior gioco d'azione e avventura e innovazione in termini di accessibilità.

Ecco l'elenco di tutti i vincitori all'edizione 2022 dei The Game Awards:

- Gioco dell'Anno: Elden Ring

- Miglior direzione ludica: Elden Ring

- Miglior comparto narrativo: God of War: Ragnarok

- Miglior direzione artistica: Elden Ring

- Migliore colonna sonora: Bear McCreary per God of War: Ragnarok

- Miglior audio design: God of War: Ragnarok

- Migliore performance: Christopher Judge (Kratos) per God of War: Ragnarok

- Gioco dal maggiore impatto: As Dusk Falls

- Miglior gioco continuativo: Final Fantasy XIV

- Miglior gioco indipendente: Stray

- Miglior gioco indipendente al debutto: Stray

- Miglior supporto alla community: Final Fantasy XIV

- Miglior gioco per mobile: Marvel Snap

- Miglior gioco per AR/VR: Moss: Book 2

- Miglior gioco d'azione: Bayonetta 3

- Miglior gioco d'azione e avventura: God of War: Ragnarok

- Miglior gioco di ruolo: Elden Ring

- Miglior picchiaduro: Multiversus

- Miglior gioco per famiglie: Kirby e la Terre Perdute

- Miglior gioco di strategia: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

- Miglior gioco di guida: Gran Turismo 7

- Miglior gioco multiplayer: Splatoon 3

- Gioco più atteso del 2023: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

- Adattamento dell'anno: Arcane: League of Legends

- Innovazione nell'accessibilità: God of War: Ragnarok

- Content creator dell'anno: Ludwig

- Miglior gioco eSport: Valorant

- Miglior atleta eSport: Jacob "Yay" Whiteaker (Cloud9, Valorant)

- Miglior team eSport: Loud (Valorant)

- Miglior coach eSport: Matheus "bzkA" Tarasconi (Loud, Valorant)

- Miglior evento eSport: League of Legends World Championship 2022

La cerimonia dei The Game Awards è stata l'occasione perfetta per presentare tante novità in arrivo dal 2023 in poi: durante l'evento, sono stati svelati nuovi trailer per giochi come Death Stranding 2 e Final Fantasy XVI, oltre alla conferma della data di lancio di produzioni attesissime come Suicide Squad: Kill the Justice League, Street Fighter 6 e Diablo IV.

