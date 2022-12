Elden Ring dà il benvenuto al primo contenuto aggiuntivo: arrivano i Colossei

Disponibile gratuitamente per tutti fossero in possesso di Elden Ring su PC, PlayStation e Xbox, l'aggiornamento include tre differenti modalità per sfidare altri Senzaluce in frenetici duelli.

Con il nuovo DLC, è possibile finalmente accedere ai tre Colossei sparsi per l'Interregno: il primo è a Sepolcride, nei pressi di Castello Grantempesta; il secondo è all'interno dell'arena di Caelid presidiata dal grande vaso, mentre la terza è racchiusa a est di Leyndell, Capitale Reale. Le varie arene consentono di sfidarsi in combattimenti uno-contro-uno, battaglie a squadre e duelli tutti contro tutti.

L'aggiornamento gratuito dovrebbe essere solo un "preludio" a ciò che arriverà nelle prossime ore: stando alle ultime indiscrezioni, la casa giapponese potrebbe partecipare ai The Game Awards per svelare la chiacchierata espansione single-player di Elden Ring, che espanderebbe la storia del gioco di ruolo aggiungendo nuove aree esplorabili, nuovi boss e nuove soluzioni offensive con cui potenziare il proprio personaggio.

